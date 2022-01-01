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Вокалист QUEENSRŸCHE — о возвращении группы к корням



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Вокалист QUEENSRŸCHE Todd La Torre был гостем программы "Trunk Nation With Eddie Trunk". В рамках этого шоу ведущий заметил, что коллектив на новом альбоме вернулся к классической металлическому прогрессиву, на что Todd ответил:

«Я думаю, тут есть несколько составляющих. Вкратце, при всём уважении, больше не было сторонних авторов. Так что просто потому, что Geoff больше не был в группе, я думаю, что группа могла предложить идеи тому, кто будет следующим вокалистом, и сказать: "Эй..." Они могли свободно писать и создавать всё что угодно, и не допустить, чтобы что-то, что сочтут слишком тяжёлым, было отодвинуто в сторону.

Я металлист — мне нравятся самые разные вещи, но когда я пришёл в группу, я сказал: "Просто чтобы вы знали, вы никогда не напишете ничего такого, что я посчитаю слишком тяжёлым. Так что давайте сделаем это. Давайте веселиться". И в начале работы Michael [Wilton, гитарист QUEENSRŸCHE] вытащил на жёстком диске несколько отличных идей, которые у него были, но так и не были доработаны.

Эти ребята просто вернулись к тому, что они хотят делать, а я всего лишь один из компонентов, который позволяет этому происходить свободно и с комфортом. И они позволяют мне выражать себя, петь так, как я хочу петь на этом материале. Вы же слышали мой сольный альбом; я бы никогда не спел некоторые из этих вещей так, как я спел их на альбоме QUEENSRŸCHE. Однако в моём голосе есть некоторые более тяжёлые элементы, которые не типичны для QUEENSRŸCHE, но я думаю, что за 10 лет я смог сделать некоторые из этих вещей с большим искусством, чтобы не отклоняться от классического звучания QUEENSRŸCHE».




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