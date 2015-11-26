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Барабанщик QUEENSRŸCHE запустил сайт QUEENSRŸCHE-2021



Барабанщик QUEENSRŸCHE Scott Rockenfield запустил сайт www.queensryche2021.com и опубликовал на Facebook следующее сообщение:



«А вы готовы к гребаному року?! Я вот ДА! Бугогащечка! Заходите на www.queensryche2021.com и выступайте в Легион!»







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