Вокалист FATES WARNING присоединился на сцене к QUEENSRŸCHE



Вокалист FATES WARNING Ray Alder присоединился на сцене к QUEENSRŸCHE в рамках концерта в Neptune Theatre, Seattle, Washington, третьего апреля для исполнения композиции "Take Hold Of The Flame". Это было завершающее для коллектива выступление в рамках североамериканского турне.















