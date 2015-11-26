Вокалист FATES WARNING присоединился на сцене к QUEENSRŸCHE
Вокалист FATES WARNING Ray Alder присоединился на сцене к QUEENSRŸCHE в рамках концерта в Neptune Theatre, Seattle, Washington, третьего апреля для исполнения композиции "Take Hold Of The Flame". Это было завершающее для коллектива выступление в рамках североамериканского турне.
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