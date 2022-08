сегодня



Видео с выступления QUEENSRŸCHE



Видео с выступления QUEENSRŸCHE, которое состоялось 20 августа в рамках фестиваля Monsters On The Mountain, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. The Needle Lies

02. Walk In The Shadows

03. NM 156

04. Man The Machine

05. Silent Lucidity

06. Jet City Woman

07. Take Hold Of The Flame

08. Queen Of The Reich

09. Warning

10. Screaming In Digital

11. Empire

12. Eyes Of A Stranger







