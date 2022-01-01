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*Новое видео BEHEMOTH 52
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 50
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 28
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Queensrÿche

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Видео с выступления QUEENSRŸCHE



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Видео с выступления QUEENSRŸCHE, которое состоялось 20 августа в рамках фестиваля Monsters On The Mountain, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. The Needle Lies
02. Walk In The Shadows
03. NM 156
04. Man The Machine
05. Silent Lucidity
06. Jet City Woman
07. Take Hold Of The Flame
08. Queen Of The Reich
09. Warning
10. Screaming In Digital
11. Empire
12. Eyes Of A Stranger




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