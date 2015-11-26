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QUEENSRŸCHE работают над 14-15 песнями



В рамках недавнего интервью The Metal Voice, вокалист QUEENSRŸCHE Todd La Torre практически слово в слово повторил уже озвученную ранее информацию о работе над новым альбомом, но добавил, что группа уже записала 14-15 идей для новых песен.













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