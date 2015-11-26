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QueensrŸche

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27 окт 2021 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

25 окт 2021 : 		 Бывший барабанщик QUEENSRŸCHE подал в суд на коллег

24 окт 2021 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE: «Mike Stone может принять участие в записи»

27 сен 2021 : 		 Басист QUEENSRŸCHE — о переменах в группах

12 авг 2021 : 		 MIKE STONE продолжит выступать с QUEENSRŸCHE

27 июл 2021 : 		 Биография QUEENSRŸCHE выйдет осенью

6 июл 2021 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

5 июл 2021 : 		 Из QUEENSRŸCHE ушёл гитарист

29 июн 2021 : 		 QUEENSRŸCHE возобновили работу

23 июн 2021 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE: «Сейчас группа выпускает музыку лучше, чем с оригинальными участниками»

21 июн 2021 : 		 Бокс-сеты QUEENSRŸCHE выйдут летом

25 май 2021 : 		 MIKE STONE выступил с QUEENSRŸCHE

20 май 2021 : 		 SCOTT ROCKENFIELD опубликовал демо-версию QUEENSRŸCHE

10 май 2021 : 		 Барабанщик QUEENSRŸCHE запустил сайт QUEENSRŸCHE-2021

8 мар 2021 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE критикует лидера Техаса

2 мар 2021 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE — о положении барабанщика

28 янв 2021 : 		 QUEENSRŸCHE работают над 14-15 песнями

20 янв 2021 : 		 QUEENSRŸCHE работают над новым альбомом

13 янв 2021 : 		 SCOTT ROCKENFIELD никуда не уходит из QUEENSRŸCHE

2 янв 2021 : 		 Биография QUEENSRŸCHE выйдет в конце года

3 дек 2020 : 		 Музыканты ADAMANTIS, TRAVELER исполняют QUEENSRŸCHE

29 июн 2020 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE: «Надевайте грёбаные маски!»

8 май 2020 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE работает над новым альбомом

9 апр 2020 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE: «Самый недооценённый альбом группы — это...»

18 мар 2020 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE: «В паузу запишу альбом»

7 фев 2020 : 		 Видео с текстом от QUEENSRŸCHE
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Видео с выступления QUEENSRŸCHE



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Видео с выступления QUEENSRŸCHE, которое состоялось 23 октября в Snoqualmie Casino, Snoqualmie, Washington, доступно для просмотра ниже.

Watch QUEENSRЕёCHE Perform In Snoqualmie, Washington




















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