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Гитарист QUEENSRŸCHE — о влиянии гранжа на группу



Michael Wilton в рамках недавней беседы коснулся темы появления гранжа и его влиянии на мир хард-рока и металла, и на группу QUEENSRŸCHE в частности:



«Я считаю, что в том, что касается металла, прогрессивного рока и хард-рока, мы были катапультированы. Так что я считаю, что мы в каком-то плане оказались на автономном пути своего существования. И вы видите, что технологии меняются, динамика звукозаписывающих компаний меняется, приходит новая публика, которая хочет чего-то нового. И все было прекрасно для таких групп, и особенно для групп из Сиэтла, потому что мы их всех знали. Для нас же это было время перемен в индустрии. И я считаю, что мы выстояли. Мы прошли через некоторые изменения, наверное, как и большинство групп. Однако у нас были настолько солидные поклонники, что это не имело значения. Мы продолжали делать то, что делаем. А потом появился гранж. Это было по-настоящему здорово. Музыка стала устаревшей, и на смену пришла новая. Но для нас это всегда был определённый способ делать что-либо. Независимо от того, какие тенденции и явления правят бал, мы не обращаем на них внимание. Мы просто занимаемся своим делом».







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