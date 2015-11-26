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Queensrÿche

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Музыканты ADAMANTIS, TRAVELER исполняют QUEENSRŸCHE



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Музыканты ADAMANTIS, TRAVELER записали кавер-версию композиции QUEENSRŸCHE “Eyes Of A Stranger”. За сведение отвечал Jan Loncik.

ADAMANTIS, TRAVELER Members Join Forces For Cover Of QUEENSRЕёCHEвЂ™s вЂњEyes Of A StrangerвЂќ



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

evilmarx


3 дек 2020, 13:36		Эх, неблагодарное дело на такие песни каверы делать. Хотя, респект музыкантам что замахнулись...


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