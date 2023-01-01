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*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 17
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
*Новое видео SLIPKNOT 16
*PHILIP ANSELMO вновь конфедерат 14
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
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Queensrÿche

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4 май 2023 : 		 Видео полного выступления QUEENSRŸCHE

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12 апр 2023 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE — о сет-листах

18 мар 2023 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE: «Нам предлагали много денег за реюнион?»

8 мар 2023 : 		 QUEENSRŸCHE открыли тур

28 фев 2023 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

19 янв 2023 : 		 Музыканты QUEENSRŸCHE — о туре с JUDAS PRIEST: «Всё идёт как по маслу!»

12 янв 2023 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE — о влиянии гранжа на группу

26 дек 2022 : 		 QUEENSRŸCHE в 4К

20 дек 2022 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE обещает редкие песни

6 дек 2022 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

25 ноя 2022 : 		 Выпустит ли QUEENSRŸCHE биографию?

18 ноя 2022 : 		 Разборки в QUEENSRŸCHE не закончены

3 ноя 2022 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE: «Ездить стало дорого»

27 окт 2022 : 		 Думали ли QUEENSRŸCHE завершить карьеру?

21 окт 2022 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE — о том, зачем группа записала песню BILLY IDOL'а

20 окт 2022 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE — о возвращении группы к корням

16 окт 2022 : 		 QUEENSRŸCHE исполнили две новые песни

12 окт 2022 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

5 окт 2022 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE: «За десять лет я всё доказал»

1 сен 2022 : 		 Новая песня QUEENSRŸCHE

25 авг 2022 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

22 июл 2022 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

2 июл 2022 : 		 TODD LA TORRE: «Когда я пришёл в QUEENSRŸCHE, мне грозили смертью»
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Бывший из QUEENSRŸCHE продолжает крестовый поход



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Бывший барабанщик QUEENSRŸCHE Scott Rockenfield вновь опубликовал документы о судебном предписании по поводу разборок в группе, но добавил чуть больше текста:

«Я хочу передать БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем, кто прокомментировал/ответил, независимо от того, было ли это хорошо, плохо, неинформативно или безразлично... Но факты таковы, что я в "музыкальном бизнесе" уже более 40 лет (и да, это бизнес, как и любой другой), и в жизни/бизнесе могут возникать ситуации, которые нужно решать и/или урегулировать.... И чтобы уточнить, скажу, что я полностью занимался работой группы/коммуникациями с 2017 года, и продолжал представлять музыку и предложения, которые принесли бы пользу группе и нашим брендам, и т. д. Я не держу зла ни на кого, включая моих "деловых" партнёров... Но я также не позволю, чтобы мной помыкали и/или не позволяли мне иметь возможность получить то, что я построил и чем владею уже более 40 лет...

Я основал QR в доме моих родителей, когда мне было 17 лет, и сейчас, когда мне исполняется 60 лет в этом месяце, я собираюсь твёрдо стоять на своём и добиваться результата от присяжных, чтобы определить, стоят ли мои 40 лет чего-либо по отношению ко мне... Это же так просто... Я был и всё ещё/в настоящее время являюсь равноправным владельцем/акционером 1/3 брендов/торговых марок QR, и факты таковы, что мои адвокаты общались и пытались в течение почти 5 лет достичь полюбовного решения этих вопросов с группой QR, чтобы, надеюсь, избежать любого ущерба для брендов QR и т. д., но мы неоднократно получали отказ (да, вы прочитали это правильно, мы были в контакте и предлагали решение уже более 5 лет). К сожалению, эти попытки ни к чему не привели... Так что по сути ситуация сейчас такова, что у нас нет иного выбора, кроме как пойти и обратиться к "жюри равных", которое примет любое решение... Есть много фактов, которые необходимо будет рассмотреть... И поэтому, как я уже говорил раньше, "давайте жечь"...»






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