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Бывший из QUEENSRŸCHE продолжает крестовый поход



Бывший барабанщик QUEENSRŸCHE Scott Rockenfield вновь опубликовал документы о судебном предписании по поводу разборок в группе, но добавил чуть больше текста:



«Я хочу передать БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем, кто прокомментировал/ответил, независимо от того, было ли это хорошо, плохо, неинформативно или безразлично... Но факты таковы, что я в "музыкальном бизнесе" уже более 40 лет (и да, это бизнес, как и любой другой), и в жизни/бизнесе могут возникать ситуации, которые нужно решать и/или урегулировать.... И чтобы уточнить, скажу, что я полностью занимался работой группы/коммуникациями с 2017 года, и продолжал представлять музыку и предложения, которые принесли бы пользу группе и нашим брендам, и т. д. Я не держу зла ни на кого, включая моих "деловых" партнёров... Но я также не позволю, чтобы мной помыкали и/или не позволяли мне иметь возможность получить то, что я построил и чем владею уже более 40 лет...



Я основал QR в доме моих родителей, когда мне было 17 лет, и сейчас, когда мне исполняется 60 лет в этом месяце, я собираюсь твёрдо стоять на своём и добиваться результата от присяжных, чтобы определить, стоят ли мои 40 лет чего-либо по отношению ко мне... Это же так просто... Я был и всё ещё/в настоящее время являюсь равноправным владельцем/акционером 1/3 брендов/торговых марок QR, и факты таковы, что мои адвокаты общались и пытались в течение почти 5 лет достичь полюбовного решения этих вопросов с группой QR, чтобы, надеюсь, избежать любого ущерба для брендов QR и т. д., но мы неоднократно получали отказ (да, вы прочитали это правильно, мы были в контакте и предлагали решение уже более 5 лет). К сожалению, эти попытки ни к чему не привели... Так что по сути ситуация сейчас такова, что у нас нет иного выбора, кроме как пойти и обратиться к "жюри равных", которое примет любое решение... Есть много фактов, которые необходимо будет рассмотреть... И поэтому, как я уже говорил раньше, "давайте жечь"...»











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