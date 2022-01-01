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Queensrÿche

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Гитарист QUEENSRŸCHE — о возвращении в коллектив Tate'a и Rockenfield'a



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Michael Wilton в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, какова вероятность возвращения в состав QUEENSRŸCHE оригинальных участников — Geoff'a Tate'a и Scott'a Rockenfield'a:

«Я ничего не знаю на этот счёт. Один день сменяет другой, что будет, то будет».

MICHAEL WILTON On Possibility Of GEOFF TATE And SCOTT ROCKENFIELD Returning To QUEENSRЕёCHE:




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КомментарииСкрыть/показать 1 )
4 апр 2022, 15:19
т.е Вилтон не знает что в его группе происходит? а то так ответил еще, что как будто они возвращаться и вправду решили


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