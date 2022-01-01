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Вокалист QUEENSRŸCHE — о Casey Grillo



Todd La Torre в рамках недавнего интервью рассказал о том, как идёт процесс работы над новым материалом:



«Casey записал все партии ударных для нового альбома QUEENSRŸCHE. Звук ударных просто охренительный... Они звучат громоподобно и реально. Я не знаю, чувак. Вы услышите это, когда запись будет готова, но это просто смешно, потому что иногда люди говорят: "О, это звучит не по-настоящему" или "Это семпл". Если бы вы знали, сколько времени было потрачено на запись барабанов, чтобы добиться идеального звучания. Нет, наши барабаны — это то, чем вы бы хотели заменить своё звучание.



Casey играл на барабанах на пластинке. Он участвовал в сочинении всех песен, он был неотъемлемой частью всего процесса. И да, звучит здорово. Мне осталось доделать один припев и небольшую концовку одной песни, после чего я закончу свою часть. Все басовые партии готовы, гитары — всё готово. Я здесь последний, кто заканчивает, и через два дня мы начинаем репетиции [для предстоящего тура с JUDAS PRIEST]. Так что да — это было действительно изнурительно и утомительно, мы старались уложиться в срок».













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