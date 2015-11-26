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QUEENSRŸCHE работают над новым альбомом



Вокалист QUEENSRŸCHE Todd La Torre в рамках недавнего интервью подтвердил, что группа работает над новым материалом:



«Прямо сейчас Michael Wilton у меня дома, и Zeuss тоже тут. И Casey — он живёт в 35 минутах езды, так что он тоже подтянется. В общем, мы работаем над новыми идеями для будущего альбома QUEENSRŸCHE.



Michael совершил небольшую поездку. Он сумел вырваться и приехать во Флориду. Я сказал ему: "Да приезжай, конечно". И Zeuss говорит: "Слушай, я тоже могу подъехать". И я ему ответил: "Давай, тоже приезжай. Сможем поработать над музыкой". И Casey может приехать, сесть за установку, и мы поработаем все вместе.



Parker серьёзно занят магазином в Сиэттле, Eddie сидит дома и сочиняет песни. Так что вместо того, чтобы собирать у себя миллион человек, ко мне приехали двое. Ну и Casey может задержаться на пару дней — посмотрим, какие у него будут планы. Так что будет просто здорово в реальном времени работать над чем-то новым!»













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