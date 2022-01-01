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Вокалист QUEENSRŸCHE: «За десять лет я всё доказал»



В рамках недавнего разговора вокалист QUEENSRŸCHE Todd La Torre у него ответил на вопрос о том, ощущает ли он, что поклонники окончательно приняли его в команде:



«Слушайте, всегда найдётся какой-нибудь придурок, которому не нравится то, что я делаю. Но я думаю, что за 10 лет я доказал свою полезность для группы. Я считаю, что смог внести свой вклад во многих областях, будь то помощь в творчестве, другая помощь... Я подразумеваю, что во всех творческих процессах я принимаю полноценное участие вместе с ребятами. Но я думаю, что большинство людей, которые поддерживают группу, или которые поддерживали группу, верят в то, что мы делаем. И у нас появилось много отличных вариантов, которых у группы давно не было. Так что я уверен, что мы движемся в правильном направлении.



Но да, всегда найдётся кто-то, кто скажет что-то негативное. Но меня они не волнуют. Меня волнуют люди, которые... После 10 лет этой работы и пары лет в CRIMSON GLORY, когда я тоже имел дело с подобным, я всё это уже слышал, я всё это прочувствовал. Никто не придумает ничего, что могло бы задеть мои чувства или заставить меня переживать... То, что они говорят, не оригинально; люди говорили это 11 лет назад. По крайней мере, придумайте что-нибудь новое. Но, похоже, людям нравится то, что мы делаем. И в общей сложности никаких жалоб».







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