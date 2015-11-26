25 май 2021



MIKE STONE выступил с QUEENSRŸCHE



QUEENSRŸCHE двадцать первого мая в Chiefs Event Center, Shoshone-Bannock Casino, Fort Hall, Idaho выступили с Mike'ом Stone'ом, который заменял Parker'a Lundgren'a — видео доступно ниже.







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