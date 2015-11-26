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Queensrÿche

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1 апр 2019 : 		 QUEENSRŸCHE исполнили новую песню вживую

26 мар 2019 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

25 фев 2019 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

18 фев 2019 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE: «Scott может не вернуться в группу»

16 фев 2019 : 		 Новая песня QUEENSRŸCHE

16 янв 2019 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE записал ударные для нового альбома

15 янв 2019 : 		 Видео с текстом от QUEENSRŸCHE

11 янв 2019 : 		 Новая песня QUEENSRŸCHE

25 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления QUEENSRŸCHE

18 ноя 2018 : 		 Новая песня QUEENSRŸCHE

1 ноя 2018 : 		 Семплы новых песен QUEENSRŸCHE

30 окт 2018 : 		 Новый альбом QUEENSRŸCHE выйдет весной

19 июн 2018 : 		 Видео полного выступления QUEENSRŸCHE

8 май 2018 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

24 фев 2018 : 		 QUEENSRŸCHE опровергли уход барабанщика

31 дек 2017 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

21 сен 2017 : 		 QUEENSRŸCHE начнут запись в октябре

1 июл 2017 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

22 май 2017 : 		 QUEENSRŸCHE почтили память Криса Корнелла

10 май 2017 : 		 Барабанщик KAMELOT в QUEENSRŸCHE

8 май 2017 : 		 QUEENSRŸCHE хотят начать запись осенью

26 апр 2017 : 		 Барабанщик KAMELOT выступает с QUEENSRŸCHE

4 апр 2017 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

3 апр 2017 : 		 Барабанщик KAMELOT выступил с QUEENSRŸCHE

29 мар 2017 : 		 Барабанщик KAMELOT поедет в тур с QUEENSRŸCHE

20 янв 2017 : 		 Вокалиста QUEENSRŸCHE подвергли резкой критике за размещения картинки с Трампом и Путиным
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|||| 1 апр 2019

QUEENSRŸCHE исполнили новую песню вживую



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30 марта на концерте в Sacramento, Калифорния (Ace Of Spades) группа QUEENSRŸCHE исполнила новую песню "Light-Years". Видео с выступления доступно ниже.

QUEENSRЕёCHE Perform New Song













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