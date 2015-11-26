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QUEENSRŸCHE возобновили работу



Вокалист и гитарист QUEENSRŸCHE Todd La Torre и Michael Wilton собрались с продюсером Chris'ом "Zeuss" Harris'ом в доме вокалиста, где была продолжена работа над демо-записями для нового альбома.



















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