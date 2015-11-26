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*Гитарист GOJIRA: «Не ели бы животных — не было бы пандемии» 41
*Новое видео KK'S PRIEST 26
*Басовые партии DAVID'a ELLEFSON'a не появятся на новом альбо... 25
*Видео с текстом от HELLOWEEN 24
*CHRIS ADLER: «Звонок Dave'a изменил мою жизнь» 22
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QueensrŸche

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29 июн 2021 : 		 QUEENSRŸCHE возобновили работу

23 июн 2021 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE: «Сейчас группа выпускает музыку лучше, чем с оригинальными участниками»

21 июн 2021 : 		 Бокс-сеты QUEENSRŸCHE выйдут летом

25 май 2021 : 		 MIKE STONE выступил с QUEENSRŸCHE

20 май 2021 : 		 SCOTT ROCKENFIELD опубликовал демо-версию QUEENSRŸCHE

10 май 2021 : 		 Барабанщик QUEENSRŸCHE запустил сайт QUEENSRŸCHE-2021

8 мар 2021 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE критикует лидера Техаса

2 мар 2021 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE — о положении барабанщика

28 янв 2021 : 		 QUEENSRŸCHE работают над 14-15 песнями

20 янв 2021 : 		 QUEENSRŸCHE работают над новым альбомом

13 янв 2021 : 		 SCOTT ROCKENFIELD никуда не уходит из QUEENSRŸCHE

2 янв 2021 : 		 Биография QUEENSRŸCHE выйдет в конце года

3 дек 2020 : 		 Музыканты ADAMANTIS, TRAVELER исполняют QUEENSRŸCHE

29 июн 2020 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE: «Надевайте грёбаные маски!»

8 май 2020 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE работает над новым альбомом

9 апр 2020 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE: «Самый недооценённый альбом группы — это...»

18 мар 2020 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE: «В паузу запишу альбом»

7 фев 2020 : 		 Видео с текстом от QUEENSRŸCHE

4 фев 2020 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE: «Мы хотим развиваться»

23 янв 2020 : 		 QUEENSRŸCHE открыли тур

9 янв 2020 : 		 Видео с текстом от QUEENSRŸCHE

16 дек 2019 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

18 ноя 2019 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

9 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления QUEENSRŸCHE

22 окт 2019 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

2 окт 2019 : 		 Видео с текстом от QUEENSRŸCHE
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|||| сегодня

QUEENSRŸCHE возобновили работу



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Вокалист и гитарист QUEENSRŸCHE Todd La Torre и Michael Wilton собрались с продюсером Chris'ом "Zeuss" Harris'ом в доме вокалиста, где была продолжена работа над демо-записями для нового альбома.

QUEENSRЕёCHE Resumes Writing Material For Next Studio Album








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