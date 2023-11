сегодня



QUEENSRŸCHE целиком сыграют дебют



QUEENSRŸCHE объявили даты "The Origins Tour", в рамках которого коллектив впервые полностью исполнит материал с дебютного ЕР и альбома 'The Warning'.



Todd La Torre: «Мы очень рады объявить о туре "The Origins Tour". Впервые в истории QUEENSRŸCHE EP и "The Warning" будут исполнены вживую в полном объеме. И чтобы сделать этот тур еще более грандиозным, мы очень рады, что наши большие друзья и легендарные металлисты ARMORED SAINT присоединятся к нам в качестве непосредственной поддержки. Мы все гордимся тем, что можем предложить вам этот гастрольный комплект, и нам не терпится увидеть вас на концертах!»







