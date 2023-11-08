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*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 38
*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 33
*STEVEN TYLER: вторая пошла! 24
*KERRY KING вернётся в 2024! 23
*Новое видео KING DIAMOND 22
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QUEENSRŸCHE целиком сыграют дебют



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QUEENSRŸCHE объявили даты "The Origins Tour", в рамках которого коллектив впервые полностью исполнит материал с дебютного ЕР и альбома 'The Warning'.

Todd La Torre: «Мы очень рады объявить о туре "The Origins Tour". Впервые в истории QUEENSRŸCHE EP и "The Warning" будут исполнены вживую в полном объеме. И чтобы сделать этот тур еще более грандиозным, мы очень рады, что наши большие друзья и легендарные металлисты ARMORED SAINT присоединятся к нам в качестве непосредственной поддержки. Мы все гордимся тем, что можем предложить вам этот гастрольный комплект, и нам не терпится увидеть вас на концертах!»




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8 ноя 2023
A
Arvelos
Блин, а я пару лет назад фантазировал о подобном туре. Он назывался Before The Mindcrime и включал в себя не только дебютный ЕР и альбом The Warning, но и Rage For Order. Стырили идею из моей головы и чуток изменили xD

просмотров: 241

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