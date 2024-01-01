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*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 43
*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 40
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 31
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*Вокалист QUEEN может снова выйти на сцену в виде голограммы 22
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*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 43
*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 40
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 31
*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 25
*Фронтмен COAL CHAMBER: «Крепкого в рот не беру, но на шишки ... 22
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Queensrÿche

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5 мар 2024 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

27 дек 2023 : 		 Новая книга о QUEENSRŸCHE выйдет весной

7 дек 2023 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

9 ноя 2023 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE готовит сольный альбом

8 ноя 2023 : 		 QUEENSRŸCHE целиком сыграют дебют

21 сен 2023 : 		 Кавер-версия BILLY IDOL от QUEENSRŸCHE

18 июл 2023 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

10 июн 2023 : 		 Бывший из QUEENSRŸCHE продолжает крестовый поход

5 июн 2023 : 		 SCOTT ROCKENFIELD обещает правду о QUEENSRŸCHE

4 май 2023 : 		 Видео полного выступления QUEENSRŸCHE

13 апр 2023 : 		 MATT BARLOW присоединился на сцене к QUEENSRŸCHE

12 апр 2023 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE — о сет-листах

18 мар 2023 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE: «Нам предлагали много денег за реюнион?»

8 мар 2023 : 		 QUEENSRŸCHE открыли тур

28 фев 2023 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

19 янв 2023 : 		 Музыканты QUEENSRŸCHE — о туре с JUDAS PRIEST: «Всё идёт как по маслу!»

12 янв 2023 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE — о влиянии гранжа на группу

26 дек 2022 : 		 QUEENSRŸCHE в 4К

20 дек 2022 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE обещает редкие песни

6 дек 2022 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

25 ноя 2022 : 		 Выпустит ли QUEENSRŸCHE биографию?

18 ноя 2022 : 		 Разборки в QUEENSRŸCHE не закончены

3 ноя 2022 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE: «Ездить стало дорого»

27 окт 2022 : 		 Думали ли QUEENSRŸCHE завершить карьеру?

21 окт 2022 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE — о том, зачем группа записала песню BILLY IDOL'а

20 окт 2022 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE — о возвращении группы к корням
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Видео с выступления QUEENSRŸCHE



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Видео с выступления QUEENSRŸCHE, которое состоялось в рамках круиза Monsters Of Rock, доступно для просмотра ниже.




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