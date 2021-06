сегодня



Бокс-сеты QUEENSRŸCHE выйдут летом



Двадцать пятого июня Capitol/UMe выпустят бокс-сеты классических альбомов QUEENSRŸCHE, "Operation: Mindcrime" и "Empire". Альбомы будут доступны и в виде двойных расширенных версий на CD, в цифровом виде и на отдельном виниле. Ремастеринг материала проводился в Abbey Road Studios.



Трек-лист "Operation: Mindcrime" 4CD/1DVD Deluxe Version:



CD1



01. I Remember Now



02. Anarchy-X



03. Revolution Calling



04. Operation: Mindcrime



05. Speak



06. Spreading The Disease



07. The Mission



08. Suite Sister Mary



09. The Needle Lies



10. Electric Requiem



11. Breaking The Silence



12. I Don't Believe In Love



13. Waiting For 22



14. My Empty Room



15. Eyes Of A Stranger



CD2



01. I Don't Believe In Love - Extended Version



02. The Mission - Live At The Hammersmith Odeon, London, 1990



03. My Empty Room - Live At The Astoria Theatre, London, 1994



04. Interview With Queensrÿche



05. Overseeing The Operation



06. The Lady Wore Black - Live From Wisconsin, 1991



07. Roads To Madness - Live From Wisconsin, 1991



CD3 "Operation: Mindcrime" Live At Hammersmith Odeon, London, England, 1990



01. I Remember Now



02. Anarchy-X



03. Revolution Calling



04. Operation: Mindcrime



05. Speak



06. Spreading The Disease



07. The Mission



08. Suite Sister Mary



09. The Needle Lies



10. Electric Requiem



11. Breaking The Silence



12. I Don't Believe In Love



13. Waiting For 22



14. My Empty Room



15. Eyes Of A Stranger



CD4 "Operation: Mindcrime" Live From Wisconsin, 1991



01. I Remember Now



02. Anarchy-X



03. Revolution Calling



04. Operation: Mindcrime



05. Speak



06. Spreading The Disease



07. The Mission



08. Suite Sister Mary



09. The Needle Lies



10. Electric Requiem



11. Breaking The Silence



12. I Don't Believe In Love



13. Waiting For 22



14. My Empty Room



15. Eyes Of A Stranger



DVD "Operation: Mindcrime" Live / Promo Videos



01. I Remember Now [Concert Film] - Live On Location In Wisconsin, 1991



02. Anarchy-X [Music Video] - Live On Location In Wisconsin, 1988



03. Revolution Calling [Concert Film] - Live On Location In Wisconsin, 1991



04. Operation: Mindcrime [Concert Film] - Live On Location In Wisconsin, 1991



05. Speak [Concert Film] - Live On Location In Wisconsin, 1991



06. Spreading The Disease [Concert Film] - Live On Location In Wisconsin, 1991



07. The Mission [Music Video] - Live On Location In Wisconsin, 1988



08. Suite Sister Mary [Concert Film] - Live On Location In Wisconsin, 1991



09. The Needle Lies [Concert Film] - Live On Location in Wisconsin, 1991



10. Electric Requiem [Music Video] - Live On Location In Wisconsin, 1988



11. Breaking The Silence [Music Video] - Live On Location In Wisconsin, 1988



12. I Don't Believe In Love [Concert Film] - Live On Location In Wisconsin, 1991



13. Waiting For 22 [Concert Film] - Live On Location In Wisconsin, 1991



14. My Empty Room [Music Video] - Live On Location In Wisconsin, 1988



15. Eyes Of A Stranger [Concert Film] - Live On Location In Wisconsin, 1991



16. Operation Livecrime End Credits [Concert Film]



17. I Remember Now [Concert Film]



18. Anarchy-X [Concert Film]



19. Revolution Calling [Music Video]



20. Operation: Mindcrime [Music Video]



21. Speak [Music Video]



22. Breaking The Silence [Music Video]



23. I Don't Believe In Love [Music Video]



24. Waiting For 22 [Concert Film]



25. Eyes Of A Stranger [Concert Film]



26. Operation: Mindcrime End Credits [Concert Film]



27. I Don't Believe In Love [Concert Film] 2019 Remaster



28. The Making of Operation: Mindcrime [Behind the Scenes] - Bonus Track



29. I Don't Believe In Love



30. Eyes Of A Stranger



31. Revolution Calling



32. Operation: Mindcrime [Trailers/Teasers] - Bonus Track



33. Revolution Calling



34. Eyes Of A Stranger



35. I Don't Believe In Love



36. Menu / Queensrÿche / Operation: Mindcrime [Concert Film]











Трек-лист "Empire" 3CD/1DVD:



CD1



01. Best I Can



02. The Thin Line



03. Jet City Woman



04. Della Brown



05. Another Rainy Night (Without You)



06. Empire



07. Resistance



08. Silent Lucidity



09. Hand On Heart



10. One And Only



11. Anybody Listening?



CD2



01. Last Time In Paris - (Bonus Track)



02. Scarborough Fair - (Bonus Track)



03. Dirty Lil Secret - (Bonus Track)



04. Silent Lucidity - Edit



05. Empire - Edit



06. I Dream In Infrared - Acoustic Version



07. Prophecy - Live In Tokyo



08. Best I Can - Radio Edit



09. Anybody Listening? -Radio Edit



CD3 Empire Live At Hammersmith Odeon, London, England 1990



01. Resistance



02. Walk in The Shadows



03. Best I Can



04. Empire



05. The Thin Line



06. Jet City Woman



07. Roads To Madness



08. Silent Lucidity



09. Hand On Heart



10. Take Hold Of The Flame



DVD



01. Building Empires Opening [Concert Film]



02. Nightrider [Music Video]



03. Prophecy [Concert Film] - Live In Tokyo, 1983



04. Gonna Get Close To You [Concert Film]



05. Eyes of A Stranger [Music Video] - Alternate Version



06. Empire [Concert Film]



07. Best I Can [Music Video]



08. Silent Lucidity [Music Video]



09. Jet City Woman [Music Video]



10. Another Rainy Night (Without You) [Concert Film]



11. Another Rainy Night (Without You) [Music Video] - Alternate Version



12. Anybody Listening? [Concert Film]



13. Resistance [Concert Film] - Live



14. Walk In The Shadows [Music Video] - Live



15. The Thin Line [Music Video] - Live



16. Take Hold Of The Flame [Music Video] - Live



17. The Lady Wore Black [Music Video] - Live



18. Silent Lucidity [Music Video] - Live



19. Building Empires End Credits [Concert Film]



20. Menu / Queensrÿche / Building Empires [Concert F







