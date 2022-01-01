Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JON BON JOVI совсем сдулся? 37
*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 17
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 13
*ROB HALFORD выпускает новую книгу! 11
*Новое видео CREMATORY 8
*У барабанщика SEPULTURA начался пиелонефрит 7
*Новое видео гитариста METALLICA 7
*Видео с текстом от SEPTICFLESH 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JON BON JOVI совсем сдулся? 37
*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 17
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 13
[= ||| все новости группы



*

Queensrÿche

*



26 апр 2022 : 		 Музыканты QUEENSRŸCHE ответили барабанщику

4 апр 2022 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE — о возвращении в коллектив Tate'a и Rockenfield'a

9 мар 2022 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE: «Мы использовали винтажное оборудование»

25 фев 2022 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE — о Casey Grillo

24 фев 2022 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE — о возвращении в группу

9 фев 2022 : 		 Вокал для шести песен QUEENSRŸCHE готов

10 янв 2022 : 		 QUEENSRŸCHE приступили к записи

10 янв 2022 : 		 CASEY GRILLO подтвердил, что будет на записи QUEENSRŸCHE

30 ноя 2021 : 		 QUEENSRŸCHE начнут запись зимой

27 окт 2021 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

25 окт 2021 : 		 Бывший барабанщик QUEENSRŸCHE подал в суд на коллег

24 окт 2021 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE: «Mike Stone может принять участие в записи»

27 сен 2021 : 		 Басист QUEENSRŸCHE — о переменах в группах

12 авг 2021 : 		 MIKE STONE продолжит выступать с QUEENSRŸCHE

27 июл 2021 : 		 Биография QUEENSRŸCHE выйдет осенью

6 июл 2021 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

5 июл 2021 : 		 Из QUEENSRŸCHE ушёл гитарист

29 июн 2021 : 		 QUEENSRŸCHE возобновили работу

23 июн 2021 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE: «Сейчас группа выпускает музыку лучше, чем с оригинальными участниками»

21 июн 2021 : 		 Бокс-сеты QUEENSRŸCHE выйдут летом

25 май 2021 : 		 MIKE STONE выступил с QUEENSRŸCHE

20 май 2021 : 		 SCOTT ROCKENFIELD опубликовал демо-версию QUEENSRŸCHE

10 май 2021 : 		 Барабанщик QUEENSRŸCHE запустил сайт QUEENSRŸCHE-2021

8 мар 2021 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE критикует лидера Техаса

2 мар 2021 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE — о положении барабанщика

28 янв 2021 : 		 QUEENSRŸCHE работают над 14-15 песнями
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Музыканты QUEENSRŸCHE ответили барабанщику



zoom
Michael Wilton и Eddie Jackson ответили на претензии Scott'a Rockenfield'a. 10 марта 2022 года они представили свои «ответы, утвердительные возражения и встречные иски», в которых они отрицают, что Rockenfield был несправедливо уволен из QUEENSRŸCHE. В документе они утверждают, что Rockenfield объявил в марте 2017 года, что он берёт несколько месяцев отдыха от гастролей, полностью осознавая, что «QUEENSRŸCHE находится в середине тура и по контракту обязаны отыграть ряд концертов, включая ближайший концерт 1 апреля 2017 года в Калифорнии, за которым последуют несколько концертов в США, запланированных на апрель и май, и что QUEENSRŸCHE, включая самого Rockenfield'a, согласились и должны были в июне 2017 года отыграть 13 концертов на разных площадках по всей Европе. Внезапный уход Rockenfield'a потребовал от Jackson'a и Wilton'a срочно найти и нанять нового барабанщика, чтобы группа могла выполнить свои контрактные обязательства по гастролям в намеченные ранее сроки».

Далее Wilton и Jackson утверждают, что Rockenfield «не предпринял никаких усилий, чтобы помочь группе найти замену барабанщику на оставшиеся концертные даты тура QUEENSRŸCHE». Они также утверждают, что они вместе с вокалистом Todd'ом La Torre и менеджером группы пытались связаться с Rockenfield'ом «ближе к концу 2017 года», чтобы обсудить его участие в записи следующего альбома QUEENSRŸCHE. Однако «Rockenfield лишь изредка отвечал членам группы и менеджменту по поводу участия в записи нового альбома. В тех случаях, когда Rockenfield отвечал членам QUEENSRŸCHE или менеджменту группы, он путался и отказывался брать на себя обязательства или соглашаться на воссоединение или участие в процессе записи нового альбома».

QUEENSRЕёCHE




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 59

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом