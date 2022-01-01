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Музыканты QUEENSRŸCHE ответили барабанщику



Michael Wilton и Eddie Jackson ответили на претензии Scott'a Rockenfield'a. 10 марта 2022 года они представили свои «ответы, утвердительные возражения и встречные иски», в которых они отрицают, что Rockenfield был несправедливо уволен из QUEENSRŸCHE. В документе они утверждают, что Rockenfield объявил в марте 2017 года, что он берёт несколько месяцев отдыха от гастролей, полностью осознавая, что «QUEENSRŸCHE находится в середине тура и по контракту обязаны отыграть ряд концертов, включая ближайший концерт 1 апреля 2017 года в Калифорнии, за которым последуют несколько концертов в США, запланированных на апрель и май, и что QUEENSRŸCHE, включая самого Rockenfield'a, согласились и должны были в июне 2017 года отыграть 13 концертов на разных площадках по всей Европе. Внезапный уход Rockenfield'a потребовал от Jackson'a и Wilton'a срочно найти и нанять нового барабанщика, чтобы группа могла выполнить свои контрактные обязательства по гастролям в намеченные ранее сроки».



Далее Wilton и Jackson утверждают, что Rockenfield «не предпринял никаких усилий, чтобы помочь группе найти замену барабанщику на оставшиеся концертные даты тура QUEENSRŸCHE». Они также утверждают, что они вместе с вокалистом Todd'ом La Torre и менеджером группы пытались связаться с Rockenfield'ом «ближе к концу 2017 года», чтобы обсудить его участие в записи следующего альбома QUEENSRŸCHE. Однако «Rockenfield лишь изредка отвечал членам группы и менеджменту по поводу участия в записи нового альбома. В тех случаях, когда Rockenfield отвечал членам QUEENSRŸCHE или менеджменту группы, он путался и отказывался брать на себя обязательства или соглашаться на воссоединение или участие в процессе записи нового альбома».







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