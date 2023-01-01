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Гитарист QUEENSRŸCHE — о сет-листах



В рамках беседы с WBAB 102.3 гитарист QUEENSRŸCHE Michael Wilton рассказал, как группа подбирает сет-лист для выступлений:



«Это чрезвычайно сложно. Это как вырывать зубы — пытаться понять, что группа хочет играть, и что хотят услышать фанаты. Нужно найти баланс между всем этим. И мы часто прислушиваемся к фанатам. Они помогают нам понять суть некоторых вещей. Но нужно обеспечить интерес и для музыкантов. Но при этом необходимо включить туда не только хит, но и что-то новое. Так что такова наша философия — давайте продвигать альбом таким образом, чтобы у нас был сбалансированный сет-лист, которым все могли бы наслаждаться. Поэтому всё не так просто».







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