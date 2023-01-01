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*XXV — бабка ягодка опять! 53
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 28
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
*LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполня... 21
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Queensrÿche

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12 апр 2023 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE — о сет-листах

18 мар 2023 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE: «Нам предлагали много денег за реюнион?»

8 мар 2023 : 		 QUEENSRŸCHE открыли тур

28 фев 2023 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

19 янв 2023 : 		 Музыканты QUEENSRŸCHE — о туре с JUDAS PRIEST: «Всё идёт как по маслу!»

12 янв 2023 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE — о влиянии гранжа на группу

26 дек 2022 : 		 QUEENSRŸCHE в 4К

20 дек 2022 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE обещает редкие песни

6 дек 2022 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

25 ноя 2022 : 		 Выпустит ли QUEENSRŸCHE биографию?

18 ноя 2022 : 		 Разборки в QUEENSRŸCHE не закончены

3 ноя 2022 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE: «Ездить стало дорого»

27 окт 2022 : 		 Думали ли QUEENSRŸCHE завершить карьеру?

21 окт 2022 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE — о том, зачем группа записала песню BILLY IDOL'а

20 окт 2022 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE — о возвращении группы к корням

16 окт 2022 : 		 QUEENSRŸCHE исполнили две новые песни

12 окт 2022 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

5 окт 2022 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE: «За десять лет я всё доказал»

1 сен 2022 : 		 Новая песня QUEENSRŸCHE

25 авг 2022 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

22 июл 2022 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

2 июл 2022 : 		 TODD LA TORRE: «Когда я пришёл в QUEENSRŸCHE, мне грозили смертью»

23 июн 2022 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

23 май 2022 : 		 Новый альбом QUEENSRŸCHE выйдет осенью

26 апр 2022 : 		 Музыканты QUEENSRŸCHE ответили барабанщику

4 апр 2022 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE — о возвращении в коллектив Tate'a и Rockenfield'a
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Гитарист QUEENSRŸCHE — о сет-листах



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В рамках беседы с WBAB 102.3 гитарист QUEENSRŸCHE Michael Wilton рассказал, как группа подбирает сет-лист для выступлений:

«Это чрезвычайно сложно. Это как вырывать зубы — пытаться понять, что группа хочет играть, и что хотят услышать фанаты. Нужно найти баланс между всем этим. И мы часто прислушиваемся к фанатам. Они помогают нам понять суть некоторых вещей. Но нужно обеспечить интерес и для музыкантов. Но при этом необходимо включить туда не только хит, но и что-то новое. Так что такова наша философия — давайте продвигать альбом таким образом, чтобы у нас был сбалансированный сет-лист, которым все могли бы наслаждаться. Поэтому всё не так просто».




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