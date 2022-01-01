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Новости
*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 25
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 23
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 18
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 16
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 16
*Фронтмен DEICIDE — о новом материале: «В нём много прога» 11
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 11
*Новое видео JOE LYNN TURNER 10
*DAVID ELLEFSON и JEFF SCOTT SOTO выпустили новое видео 9
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*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 25
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 23
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 18
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 16
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 16
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Queensrÿche

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1 сен 2022 : 		 Новая песня QUEENSRŸCHE

25 авг 2022 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

22 июл 2022 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

2 июл 2022 : 		 TODD LA TORRE: «Когда я пришёл в QUEENSRŸCHE, мне грозили смертью»

23 июн 2022 : 		 Новое видео QUEENSRŸCHE

23 май 2022 : 		 Новый альбом QUEENSRŸCHE выйдет осенью

26 апр 2022 : 		 Музыканты QUEENSRŸCHE ответили барабанщику

4 апр 2022 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE — о возвращении в коллектив Tate'a и Rockenfield'a

9 мар 2022 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE: «Мы использовали винтажное оборудование»

25 фев 2022 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE — о Casey Grillo

24 фев 2022 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE — о возвращении в группу

9 фев 2022 : 		 Вокал для шести песен QUEENSRŸCHE готов

10 янв 2022 : 		 QUEENSRŸCHE приступили к записи

10 янв 2022 : 		 CASEY GRILLO подтвердил, что будет на записи QUEENSRŸCHE

30 ноя 2021 : 		 QUEENSRŸCHE начнут запись зимой

27 окт 2021 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

25 окт 2021 : 		 Бывший барабанщик QUEENSRŸCHE подал в суд на коллег

24 окт 2021 : 		 Гитарист QUEENSRŸCHE: «Mike Stone может принять участие в записи»

27 сен 2021 : 		 Басист QUEENSRŸCHE — о переменах в группах

12 авг 2021 : 		 MIKE STONE продолжит выступать с QUEENSRŸCHE

27 июл 2021 : 		 Биография QUEENSRŸCHE выйдет осенью

6 июл 2021 : 		 Видео с выступления QUEENSRŸCHE

5 июл 2021 : 		 Из QUEENSRŸCHE ушёл гитарист

29 июн 2021 : 		 QUEENSRŸCHE возобновили работу

23 июн 2021 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE: «Сейчас группа выпускает музыку лучше, чем с оригинальными участниками»

21 июн 2021 : 		 Бокс-сеты QUEENSRŸCHE выйдут летом
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|||| сегодня

Новая песня QUEENSRŸCHE



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"Behind The Walls", новая песня группы QUEENSRŸCHE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Digital Noise Alliance", выход которого запланирован на седьмое октября на Century Media.




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