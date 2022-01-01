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Новая песня QUEENSRŸCHE



"Behind The Walls", новая песня группы QUEENSRŸCHE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Digital Noise Alliance", выход которого запланирован на седьмое октября на Century Media.







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