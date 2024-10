сегодня



Фрагмент нового релиза BEHEMOTH



"At The Left Hand Ov God", новое видео BEHEMOTH, доступно ниже. Этот трек взят из нового релиза "XXX Years Ov Blasphemy", который выпущен на тройном CD+Blu-ray. тройном виниле и в цифровом варианте 25 октября. Основой для этого релиза стал стрим 2021 года:



Act 1



01. Chant Of The Eastern Lands

02. Lasy Pomorza

03. Summoning (Of The Ancient Ones)

04. Blackvisions Of The Almighty

05. Cursed Angel Of Doom

06. Pure Evil And Hate



Act 2



01. The Thousand Plagues I Witness

02. Decade Ov Therion

03. Christians To The Lions

04. 44 (The Youth Manifesto)

05. Heru Ra Ha: Let There Be Might

06. Chant For Ezkaton 2000



Act 3



01. Demigod

02. At The Left Hand Ov God

03. Alas, Lord Is Upon Me

04. Ora Pro Nobis Lucifer

05. Rom 5:8

06. O Father O Satan O Sun!







