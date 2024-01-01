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*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 45
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 33
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 30
*Новое видео DREAM THEATER 29
*Новое видео AVANTASIA 25
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Behemoth

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11 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

8 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

28 окт 2024 : 		 Фрагмент нового релиза BEHEMOTH

2 окт 2024 : 		 Фрагмент нового релиза BEHEMOTH

4 сен 2024 : 		 Фрагмент нового релиза BEHEMOTH

3 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

30 авг 2024 : 		 Лидер BEHEMOTH победил в суде

10 июл 2024 : 		 INFERNO не поедет с BEHEMOTH

3 май 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

29 фев 2024 : 		 Фронтмен BEHEMOTH представил свои гитары

24 фев 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления BEHEMOTH

17 фев 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

10 фев 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

5 дек 2023 : 		 Лидер BEHEMOTH обещает новую музыку

6 июн 2023 : 		 Новое видео BEHEMOTH

25 апр 2023 : 		 BEHEMOTH получили польский Грэмии

2 апр 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

28 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

1 мар 2023 : 		 Переиздание BEHEMOTH выйдет весной

9 янв 2023 : 		 Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роботизированно»

6 янв 2023 : 		 BEHEMOTH планируют новый релиз

22 ноя 2022 : 		 Лидер BEHEMOTH против культуры отмены

11 ноя 2022 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать»

21 сен 2022 : 		 Новое видео BEHEMOTH

16 сен 2022 : 		 BEHEMOTH на крыше

14 сен 2022 : 		 BEHEMOTH повторят путь The Beatles
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Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH



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Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2024, доступно для просмотра ниже.

BEHEMOTH Performs "Once Upon A Pale Horse" Live At Wacken Open Air 2024; Pro-Shot Video Released




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