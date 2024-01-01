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*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 61
*THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR 36
*YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари 29
*ROB HALFORD: «Мое г....о трепещет от людей в форме» 23
*DJ SLIPKNOT немного угорел 21
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Behemoth

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3 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

30 авг 2024 : 		 Лидер BEHEMOTH победил в суде

10 июл 2024 : 		 INFERNO не поедет с BEHEMOTH

3 май 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

29 фев 2024 : 		 Фронтмен BEHEMOTH представил свои гитары

24 фев 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления BEHEMOTH

17 фев 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

10 фев 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

5 дек 2023 : 		 Лидер BEHEMOTH обещает новую музыку

6 июн 2023 : 		 Новое видео BEHEMOTH

25 апр 2023 : 		 BEHEMOTH получили польский Грэмии

2 апр 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

28 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

1 мар 2023 : 		 Переиздание BEHEMOTH выйдет весной

9 янв 2023 : 		 Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роботизированно»

6 янв 2023 : 		 BEHEMOTH планируют новый релиз

22 ноя 2022 : 		 Лидер BEHEMOTH против культуры отмены

11 ноя 2022 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать»

21 сен 2022 : 		 Новое видео BEHEMOTH

16 сен 2022 : 		 BEHEMOTH на крыше

14 сен 2022 : 		 BEHEMOTH повторят путь The Beatles

7 сен 2022 : 		 Лидер BEHEMOTH — о раке

17 авг 2022 : 		 Новое видео BEHEMOTH

16 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

11 авг 2022 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин»

4 авг 2022 : 		 Вокалист BEHEMOTH признался, что является фанатом METALLICA
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Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH



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Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2024, доступно для просмотра ниже:

"Post-God Nirvana"
"Once Upon A Pale Horse"
"Ora Pro Nobis Lucifer"
"Conquer All"
"Ov Fire And The Void"
"Cursed Angel of Doom"
"Christians to the Lions"
"Demigod"
"The Deathless Sun"
"Blow Your Trumpet Gabriel"
"Bartzabel"
"No Sympathy For Fools"
"Chant for Eschaton 2000"
"O Father O Satan O Sun"

BEHEMOTH Live At Summer Breeze 2024; Pro-Shot Video Of Full Performance Streaming




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