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Behemoth

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Новое видео BEHEMOTH



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"The Shit Ov God", новое видео группы BEHEMOTH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Shit Ov God, выходящего девятого мая на Nuclear Blast:

01. The Shadow Elite
02. Sowing Salt
03. The Shit Ov God
04. Lvciferaeon
05. To Drown The Svn In Wine
06. Nomen Barbarvm
07. O Venvs, Come!
08. Avgvr (The Dread Vvltvre)




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КомментарииСкрыть/показать 14 )

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29 янв 2025
D
Dem0niac
Тоска зелёная. Я надеялся, что предыдущий альбом был временным помутнением, но, похоже, всё плохо у Адама.
  Dislike!1
29 янв 2025
P
Petrovich Sexyy
Dem0niac, а у меня вот было ощущение, что так дальше и будет. Могу, конечно, ошибиться, но сомневаюсь.
Like!1
29 янв 2025
D
Dem0niac
Petrovich Sexyy, ну надежда ещё трепыхалась немного.
Всё-таки на сатанисте и - в меньшей мере - на ilyayd они совершили серьезный скачок вверх по шкале качества материала по сравнению с прошлой унылой долбой, которая тянулась где-то с полубога.
Но, судя по всему, запал кончился.
29 янв 2025
P
Petrovich Sexyy
Dem0niac, "Всё-таки на сатанисте и - в меньшей мере - на ilyayd они совершили серьезный скачок вверх по шкале качества материала по сравнению с прошлой унылой долбой"

Полностью согласен. Насчёт запала с выводами не люблю торопиться, но похоже на то. В любом случае, это не тот коллектив, альбомов которого жду, так что глобально пофиг.
Like!1
29 янв 2025
rassol
Ну, самокритичненько.
Like!2
29 янв 2025
g
gravitgroove
rassol, оБогнал!

Дарскому похвала на этот раз за исповедь.
29 янв 2025
father
Всё, лучшего названия для альбома уже не будет, расходимся.

А мне показалось, что этот трек пободрее, чем прошлый суперчахлый альбом.
29 янв 2025
l
lord_vycrum
Ну тут такая же тема, как у Kerry King, Deicide и многих подобных богохульников. Тема слишком узкая, чтобы быть основной на протяжении многих лет и чем-то кого-то удивлять. Да и мозгов у Адама на большее не хватит.
Like!1
29 янв 2025
Вашингтон Ирвинг
lord_vycrum, >мозгов у Адама на большее не хватит
вкуса в первую очередь
  Dislike!1
29 янв 2025
rassol
Вашингтон Ирвинг, вкус у него есть. Специфический. С явной тягой к коричневому цвету. На любителя, одним словом. Я думаю, Дарского следует с Лёхой Паниным познакомить - они бы нашли о чём поговорить. Есть у них, на мой взгляд, что-то общее.
Like!1  Dislike!1
29 янв 2025
WahrandPhain
lord_vycrum, тема невероятно широкая, узкие это мозги у адамки. Деспел Омега смогла вдохнуть новую жизнь в сатанизм, как и шведские антикосмисты.
29 янв 2025
Вашингтон Ирвинг
WahrandPhain, встретятся ли русский космизм и шведский антикосмизм под Полтавой в XXI веке?
Like!2
29 янв 2025
Орион
Вашингтон Ирвинг, главное, чтобы и это знаменательное событие не было обмазано Элоном Макском)))
29 янв 2025
Орион
блэк-глэм-метал)

просмотров: 794

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