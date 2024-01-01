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*Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий 111
*ACCEPT перезапишут классику 49
*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 48
*Новое видео LIMP BIZKIT 36
*KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока... 31
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Behemoth

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10 июл 2024 : 		 INFERNO не поедет с BEHEMOTH

3 май 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

29 фев 2024 : 		 Фронтмен BEHEMOTH представил свои гитары

24 фев 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления BEHEMOTH

17 фев 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

10 фев 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

5 дек 2023 : 		 Лидер BEHEMOTH обещает новую музыку

6 июн 2023 : 		 Новое видео BEHEMOTH

25 апр 2023 : 		 BEHEMOTH получили польский Грэмии

2 апр 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

28 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

1 мар 2023 : 		 Переиздание BEHEMOTH выйдет весной

9 янв 2023 : 		 Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роботизированно»

6 янв 2023 : 		 BEHEMOTH планируют новый релиз

22 ноя 2022 : 		 Лидер BEHEMOTH против культуры отмены

11 ноя 2022 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать»

21 сен 2022 : 		 Новое видео BEHEMOTH

16 сен 2022 : 		 BEHEMOTH на крыше

14 сен 2022 : 		 BEHEMOTH повторят путь The Beatles

7 сен 2022 : 		 Лидер BEHEMOTH — о раке

17 авг 2022 : 		 Новое видео BEHEMOTH

16 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

11 авг 2022 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин»

4 авг 2022 : 		 Вокалист BEHEMOTH признался, что является фанатом METALLICA

28 июл 2022 : 		 Новое видео BEHEMOTH

15 июн 2022 : 		 Новое видео BEHEMOTH
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INFERNO не поедет с BEHEMOTH



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Adam "Nergal" Darski опубликовал следующее сообщение:

«С самым большим сожалением в душе я должен сообщить вам, что из-за проблем со здоровьем Inferno был вынужден остаться дома и позаботиться о своем благополучии, а на барабанах с нами будет @jon.charn.rice! Пожалуйста, пожелайте Inferno скорейшего выздоровления и скрестите пальцы, чтобы Jon превзошел себя и обеспечил нам как можно более мощное звучание!»




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