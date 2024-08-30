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*Новая песня NILE 54
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 49
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 46
*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 38
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Behemoth

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Лидер BEHEMOTH победил в суде



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Adam "Nergal" Darski опубликовал следующее сообщение:

«Легионы! Огромная победа! 🇵🇱 Спустя 8 лет польский суд прекратил дело « Republic of the Unfaithful». Дизайн без цензуры возвращается - символ свободы творчества! Скоро появится в веб-магазине Behemoth. Следите за новостями!

Вот краткая история кто забыл суть дела:

Спорный дизайн и преследование со стороны правительства

В 2016 году польская блэк-метал группа Behemoth выпустила новый дизайн плаката и мерча под названием « Republic of the Unfaithful ». Этот дизайн быстро вызвал гнев ультраконсервативного польского правительства, которое обвинило группу, графического дизайнера и веб-магазин Behemoth в оскорблении польского герба.

Длительная судебная тяжба

Обвинения правительства привели к длительной судебной тяжбе, которая продолжалась восемь лет. Несмотря на то что суд дважды отклонял обвинения прокуратуры, правительство неоднократно обжаловало эти решения. Дело затягивалось до тех пор, пока у власти оставалось ультраконсервативное правительство.

Политические преследования и цензура

Все это испытание рассматривается как явный случай политического преследования. Правительство использовало правовую систему для подавления либеральных и либертарианских взглядов группы, которые противоречили его консервативной идеологии. Запрет на дизайн фактически подверг цензуре художественное самовыражение группы и ограничил ее возможности по продаже товаров.

Победа свободы слова

Со сменой правительства в Польше дело было закрыто в августе 2024 года. Прокуратура сняла обвинения, а суд прекратил дело. Этот исход знаменует собой победу свободы слова и художественной коммуникации, демонстрируя, что даже перед лицом государственного угнетения свобода творчества может восторжествовать!»

BEHEMOTH - Polish Court Dismisses NERGAL's вЂњRepublic Of The UnfaithfulвЂќ Artwork Case

INFRARED - "Demon's Blood"




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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30 авг 2024
Вашингтон Ирвинг
Эх, Нергал, против кого теперь будешь свой антикрестовый поход вести?
30 авг 2024
Damien
Вашингтон Ирвинг, ну, как и всегда, против католической церкви. И я, кстати, был бы очень рад, если бы он врезал и православным попам (особенно российским).

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