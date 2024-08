сегодня



Лидер BEHEMOTH победил в суде



Adam "Nergal" Darski опубликовал следующее сообщение:



«Легионы! Огромная победа! 🇵🇱 Спустя 8 лет польский суд прекратил дело « Republic of the Unfaithful». Дизайн без цензуры возвращается - символ свободы творчества! Скоро появится в веб-магазине Behemoth. Следите за новостями!



Вот краткая история кто забыл суть дела:



Спорный дизайн и преследование со стороны правительства



В 2016 году польская блэк-метал группа Behemoth выпустила новый дизайн плаката и мерча под названием « Republic of the Unfaithful ». Этот дизайн быстро вызвал гнев ультраконсервативного польского правительства, которое обвинило группу, графического дизайнера и веб-магазин Behemoth в оскорблении польского герба.



Длительная судебная тяжба



Обвинения правительства привели к длительной судебной тяжбе, которая продолжалась восемь лет. Несмотря на то что суд дважды отклонял обвинения прокуратуры, правительство неоднократно обжаловало эти решения. Дело затягивалось до тех пор, пока у власти оставалось ультраконсервативное правительство.



Политические преследования и цензура



Все это испытание рассматривается как явный случай политического преследования. Правительство использовало правовую систему для подавления либеральных и либертарианских взглядов группы, которые противоречили его консервативной идеологии. Запрет на дизайн фактически подверг цензуре художественное самовыражение группы и ограничил ее возможности по продаже товаров.



Победа свободы слова



Со сменой правительства в Польше дело было закрыто в августе 2024 года. Прокуратура сняла обвинения, а суд прекратил дело. Этот исход знаменует собой победу свободы слова и художественной коммуникации, демонстрируя, что даже перед лицом государственного угнетения свобода творчества может восторжествовать!»







+1 -0



( 2 ) просмотров: 236