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Behemoth

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|||| 2 окт 2024

Фрагмент нового релиза BEHEMOTH



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"The Thousand Plagues I Witness", новое видео BEHEMOTH, доступно ниже. Этот трек взят из нового релиза "XXX Years Ov Blasphemy", который будет выпущен на тройном CD+Blu-ray. тройном виниле и в цифровом варианте 25 октября. Основой для этого релиза стал стрим 2021 года:

Act 1

01. Chant Of The Eastern Lands
02. Lasy Pomorza
03. Summoning (Of The Ancient Ones)
04. Blackvisions Of The Almighty
05. Cursed Angel Of Doom
06. Pure Evil And Hate

Act 2

01. The Thousand Plagues I Witness
02. Decade Ov Therion
03. Christians To The Lions
04. 44 (The Youth Manifesto)
05. Heru Ra Ha: Let There Be Might
06. Chant For Ezkaton 2000

Act 3

01. Demigod
02. At The Left Hand Ov God
03. Alas, Lord Is Upon Me
04. Ora Pro Nobis Lucifer
05. Rom 5:8
06. O Father O Satan O Sun!

BEHEMOTH Release Live Video For "The Thousand Plagues I Witness"




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