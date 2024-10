2 окт 2024



Фрагмент нового релиза BEHEMOTH



"The Thousand Plagues I Witness", новое видео BEHEMOTH, доступно ниже. Этот трек взят из нового релиза "XXX Years Ov Blasphemy", который будет выпущен на тройном CD+Blu-ray. тройном виниле и в цифровом варианте 25 октября. Основой для этого релиза стал стрим 2021 года:



Act 1



01. Chant Of The Eastern Lands

02. Lasy Pomorza

03. Summoning (Of The Ancient Ones)

04. Blackvisions Of The Almighty

05. Cursed Angel Of Doom

06. Pure Evil And Hate



Act 2



01. The Thousand Plagues I Witness

02. Decade Ov Therion

03. Christians To The Lions

04. 44 (The Youth Manifesto)

05. Heru Ra Ha: Let There Be Might

06. Chant For Ezkaton 2000



Act 3



01. Demigod

02. At The Left Hand Ov God

03. Alas, Lord Is Upon Me

04. Ora Pro Nobis Lucifer

05. Rom 5:8

06. O Father O Satan O Sun!







