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Journey

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Вокалист JOURNEY отреагировал на критику



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После появления записи выступления JOURNEY на фестивале в Рио, Arnel Pineda отреагировал на критику его вокала:

«Еще раз огромное спасибо всем, кто пришел на шоу @journeyofficial с февраля этого года... Я очень ценю вас всех... И не только это, каждый раз, когда я выхожу на сцену с группой, я чувствую огромную благодарность, умиление и честь...

Я очень хорошо это понимаю. Никто, кроме меня, в этом мире не чувствует себя настолько опустошенным из-за этого...

Это действительно удивительно, как тысяча хороших вещей, которые ты сделал, будут забыты только из-за ЭТОГО... и из всех возможных мест, это в Rock In Rio...

Мысленно и эмоционально я уже страдал, и все еще страдаю... но со мной все будет в порядке...

Итак, вот в чем дело... Я предлагаю вам шанс (особенно тем, кто ненавидел меня и никогда не любил с самого начала) просто написать GO или STAY прямо здесь... и если GO наберет 1 миллион... я уйду навсегда...

Вы готовы, друзья? Давайте начнем...

Благослови всех вас Бог и еще раз спасибо всем фанатам и друзьям, которые верили в меня с самого первого дня».








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