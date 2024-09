сегодня



Вокалист JOURNEY отреагировал на критику



После появления записи выступления JOURNEY на фестивале в Рио, Arnel Pineda отреагировал на критику его вокала:



«Еще раз огромное спасибо всем, кто пришел на шоу @journeyofficial с февраля этого года... Я очень ценю вас всех... И не только это, каждый раз, когда я выхожу на сцену с группой, я чувствую огромную благодарность, умиление и честь...



Я очень хорошо это понимаю. Никто, кроме меня, в этом мире не чувствует себя настолько опустошенным из-за этого...



Это действительно удивительно, как тысяча хороших вещей, которые ты сделал, будут забыты только из-за ЭТОГО... и из всех возможных мест, это в Rock In Rio...



Мысленно и эмоционально я уже страдал, и все еще страдаю... но со мной все будет в порядке...



Итак, вот в чем дело... Я предлагаю вам шанс (особенно тем, кто ненавидел меня и никогда не любил с самого начала) просто написать GO или STAY прямо здесь... и если GO наберет 1 миллион... я уйду навсегда...



Вы готовы, друзья? Давайте начнем...



Благослови всех вас Бог и еще раз спасибо всем фанатам и друзьям, которые верили в меня с самого первого дня».















