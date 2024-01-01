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Гитарист JOURNEY: «Деньги деньгами, а музыка — вечна!»



В недавнем интервью у NEAL'a SCHON'a спросили, как ему и клавишнику Jonathan Cain удалось помириться после публичной вражды по нескольким поводам, в том числе из-за того, что Нил якобы списал с общей карты American Express группы более 1 миллиона долларов на личные расходы, а Neal потребовал, чтобы Cain перестал выступать на мероприятиях в поддержку бывшего президента США Дональда Трампа:



«Мы просто решили, что музыка — это музыка. Мы очень много и усердно работали над тем, чтобы сохранить группу на протяжении стольких лет, и не позволять другим вопросам мешать нам и отделять их друг от друга. Это нормально, что у нас разные взгляды на все. Это было правило, которое еще до прихода Jonathan в группу установил наш менеджер, что мы никогда не будем вмешивать политику в нашу музыку или какую-то отдельную религию, потому что [музыка JOURNEY] — для всех. Если вы будете заниматься политикой и сегрегацией, вы потеряете поклонников. А зачем вам это нужно? Просто сделайте так, чтобы все могли наслаждаться вашей музыкой как музыкой».







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