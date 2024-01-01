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*ACCEPT перезапишут классику 48
*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 46
*Вокалист CRAZY TOWN умер от передоза 46
*KERRY KING: «Религия — это ложь!» 43
*Новое видео LIMP BIZKIT 30
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Journey

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5 июл 2024 : 		 Гитарист JOURNEY: «Деньги деньгами, а музыка — вечна!»

24 июн 2024 : 		 Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!»

6 май 2024 : 		 GABBI GUNN исполняет JOURNEY

18 апр 2024 : 		 JOURNEY довольны вокалистом

1 апр 2024 : 		 Бывший вокалист JOURNEY о «лучшей песне всех времён»

19 мар 2024 : 		 Песню JOURNEY назвали "лучшей песней всех времен и народов"

21 фев 2024 : 		 Видео полного выступления JOURNEY

29 янв 2024 : 		 JOURNEY выступили на игре NFC

29 дек 2023 : 		 MILEY CYRUS исполняет материал JOURNEY

13 дек 2023 : 		 Новая книга о JOURNEY

1 окт 2023 : 		 JEFF SCOTT SOTO хотел бы вновь поработать с NEAL SCHON'ом

7 июл 2023 : 		 Умер один из основателей JOURNEY

10 июн 2023 : 		 LZZY HALE и DAUGHTRY исполнили JOURNEY: Видео

4 апр 2023 : 		 LZZY HALE и DAUGHTRY исполнили JOURNEY

1 мар 2023 : 		 GREGG ROLIE — о выступлении с JOURNEY

23 фев 2023 : 		 GREGG ROLIE присоединился на сцене к JOURNEY

16 фев 2023 : 		 Бывший вокалист JOURNEY — о разборках в группе

7 фев 2023 : 		 Видео с выступления JOURNEY

30 янв 2023 : 		 Видео с выступления JOURNEY

25 янв 2023 : 		 JONATHAN CAIN вновь подал в суд на NEAL'a SCHON'a

18 янв 2023 : 		 GREGG ROLIE не поедет с JOURNEY

18 янв 2023 : 		 По словам жены Schon'a, два члена JOURNEY против Gregg'a

12 янв 2023 : 		 JONATHAN CAIN поедет в тур с JOURNEY

6 янв 2023 : 		 NEAL SCHON: «Никто не будет диктовать мне, что и как делать в JOURNEY

6 янв 2023 : 		 GREGG ROLIE примет участие в концертах JOURNEY

5 янв 2023 : 		 DAUGHTRY вместе с LZZY HALE записали кавер-версию хита JOURNEY
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Гитарист JOURNEY: «Деньги деньгами, а музыка — вечна!»



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В недавнем интервью у NEAL'a SCHON'a спросили, как ему и клавишнику Jonathan Cain удалось помириться после публичной вражды по нескольким поводам, в том числе из-за того, что Нил якобы списал с общей карты American Express группы более 1 миллиона долларов на личные расходы, а Neal потребовал, чтобы Cain перестал выступать на мероприятиях в поддержку бывшего президента США Дональда Трампа:

«Мы просто решили, что музыка — это музыка. Мы очень много и усердно работали над тем, чтобы сохранить группу на протяжении стольких лет, и не позволять другим вопросам мешать нам и отделять их друг от друга. Это нормально, что у нас разные взгляды на все. Это было правило, которое еще до прихода Jonathan в группу установил наш менеджер, что мы никогда не будем вмешивать политику в нашу музыку или какую-то отдельную религию, потому что [музыка JOURNEY] — для всех. Если вы будете заниматься политикой и сегрегацией, вы потеряете поклонников. А зачем вам это нужно? Просто сделайте так, чтобы все могли наслаждаться вашей музыкой как музыкой».




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