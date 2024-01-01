Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 25
*Новое видео NIGHTWISH 24
*Видео с выступления SLAYER 23
*Drum-cam от PANTERA 23
*LINKIN PARK исполнили новую песню 19
*TED NUGENT ответил PEARL JAM 15
*Вокалист SEVENDUST: «Расизму в металле не место!» 14
*GENE SIMMONS о студенческих протестах против Израиля 12
*DEVIN TOWNSEND о воскрешении STRAPPING YOUNG LAD 11
*Соус от SLAYER 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 25
*Новое видео NIGHTWISH 24
*Видео с выступления SLAYER 23
*Drum-cam от PANTERA 23
*LINKIN PARK исполнили новую песню 19
[= ||| все новости группы



*

Journey

*



26 сен 2024 : 		 Вокалист JOURNEY: «Быть бобру!»

21 июл 2024 : 		 NEAL SCHON: «Будущее для JOURNEY радужное!»

5 июл 2024 : 		 Гитарист JOURNEY: «Деньги деньгами, а музыка — вечна!»

24 июн 2024 : 		 Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!»

6 май 2024 : 		 GABBI GUNN исполняет JOURNEY

18 апр 2024 : 		 JOURNEY довольны вокалистом

1 апр 2024 : 		 Бывший вокалист JOURNEY о «лучшей песне всех времён»

19 мар 2024 : 		 Песню JOURNEY назвали "лучшей песней всех времен и народов"

21 фев 2024 : 		 Видео полного выступления JOURNEY

29 янв 2024 : 		 JOURNEY выступили на игре NFC

29 дек 2023 : 		 MILEY CYRUS исполняет материал JOURNEY

13 дек 2023 : 		 Новая книга о JOURNEY

1 окт 2023 : 		 JEFF SCOTT SOTO хотел бы вновь поработать с NEAL SCHON'ом

7 июл 2023 : 		 Умер один из основателей JOURNEY

10 июн 2023 : 		 LZZY HALE и DAUGHTRY исполнили JOURNEY: Видео

4 апр 2023 : 		 LZZY HALE и DAUGHTRY исполнили JOURNEY

1 мар 2023 : 		 GREGG ROLIE — о выступлении с JOURNEY

23 фев 2023 : 		 GREGG ROLIE присоединился на сцене к JOURNEY

16 фев 2023 : 		 Бывший вокалист JOURNEY — о разборках в группе

7 фев 2023 : 		 Видео с выступления JOURNEY

30 янв 2023 : 		 Видео с выступления JOURNEY

25 янв 2023 : 		 JONATHAN CAIN вновь подал в суд на NEAL'a SCHON'a

18 янв 2023 : 		 GREGG ROLIE не поедет с JOURNEY

18 янв 2023 : 		 По словам жены Schon'a, два члена JOURNEY против Gregg'a

12 янв 2023 : 		 JONATHAN CAIN поедет в тур с JOURNEY

6 янв 2023 : 		 NEAL SCHON: «Никто не будет диктовать мне, что и как делать в JOURNEY
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист JOURNEY: «Быть бобру!»



zoom
ARNEL PINEDA опубликовал новое видео после своего сообщения с реакции на критику выступления JOURNEY в Бразилии:

«Всем привет. Во-первых, я хочу извиниться за неудобства, которые я причинил всем верным поклонникам JOURNEY. Я знаю, что группа сейчас не идеальна и находится в замешательстве, но в любом случае в эти дни она переживает не самые лучшие времена. Друзья мои, и снова вы знаете, кто вы такие.

Я долго ждал, прежде чем снова захочу что-то опубликовать, и вот я здесь. В итоге, добро победило, и неважно, насколько испорчен наш мир, возможно, это вызвало зло в нас в целом, или же на нас влияют политики или религиозные лидеры, которые заставляют нас верить в их эксцентричную точку зрения. Но, да. Я снова сказал, что добро победило.

Я прочитал большинство ваших комментариев к моему посту. Огромное вам спасибо. Это ошеломляюще приятно. Я сделал это не из каких-то эгоистических соображений, не для того, чтобы напитать себя таким приятным чувством, скорее это духовное путешествие для меня и мое глубокое любопытство, что побеждает в его мире в эти дни. Хорошо это или плохо? И разве не очевидно, что многие люди просто трусливо прячутся за своими мобильными телефонами, компьютерами и так далее, и тому подобное, чтобы выразить мне свою ненависть, жестокость, фанатизм или дискриминационные и расистские высказывания? Ну, это происходит с 2007 года... И все же вот они, добрые люди, приходят мне на помощь. Что бы они ни переживали, хорошее или плохое, как только они увидели мой пост, они быстро и смело, не колеблясь, отправили свою доброту, искренность, первоклассную щедрость своего драгоценного времени, просто чтобы выразить, как искренне они заботятся и готовы бороться за меня, вразумлять меня. И они даже не знают, что это за жизнь или эпизод, через который они прошли, и все же, да, в этом мире еще так много хорошего. Правда, я в это верю. И я так благодарен каждому из вас. Я также хочу поблагодарить тех, кто безжалостно эксплуатировал мои недостатки в своих корыстных целях. Помните, ребята, наша вселенная очень живая, и она умеет постоянно отдавать, как хорошее, так и плохое. Все зависит от того, что мы все сделали в прошлом, а с Богом на нашей стороне ничто не может пойти не так.

Так что спасибо всем. Всем рок-звездам, которые обратились ко мне и сказали что-то в мою защиту, спасибо от всей души. А теперь давайте попробуем договориться о том, чтобы каждый день делать добро. Я люблю вас всех, правда. Muito obrigado, Бразилия. Muchas gracias, Чили, особенно вся Америка, Канада, Скандинавия, Великобритания, Южная Америка, и особенно мои товарищи, которые поддерживали меня. Огромное вам спасибо. С любовью ко всем вам».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 171

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом