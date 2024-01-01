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Вокалист JOURNEY: «Быть бобру!»



ARNEL PINEDA опубликовал новое видео после своего сообщения с реакции на критику выступления JOURNEY в Бразилии:



«Всем привет. Во-первых, я хочу извиниться за неудобства, которые я причинил всем верным поклонникам JOURNEY. Я знаю, что группа сейчас не идеальна и находится в замешательстве, но в любом случае в эти дни она переживает не самые лучшие времена. Друзья мои, и снова вы знаете, кто вы такие.



Я долго ждал, прежде чем снова захочу что-то опубликовать, и вот я здесь. В итоге, добро победило, и неважно, насколько испорчен наш мир, возможно, это вызвало зло в нас в целом, или же на нас влияют политики или религиозные лидеры, которые заставляют нас верить в их эксцентричную точку зрения. Но, да. Я снова сказал, что добро победило.



Я прочитал большинство ваших комментариев к моему посту. Огромное вам спасибо. Это ошеломляюще приятно. Я сделал это не из каких-то эгоистических соображений, не для того, чтобы напитать себя таким приятным чувством, скорее это духовное путешествие для меня и мое глубокое любопытство, что побеждает в его мире в эти дни. Хорошо это или плохо? И разве не очевидно, что многие люди просто трусливо прячутся за своими мобильными телефонами, компьютерами и так далее, и тому подобное, чтобы выразить мне свою ненависть, жестокость, фанатизм или дискриминационные и расистские высказывания? Ну, это происходит с 2007 года... И все же вот они, добрые люди, приходят мне на помощь. Что бы они ни переживали, хорошее или плохое, как только они увидели мой пост, они быстро и смело, не колеблясь, отправили свою доброту, искренность, первоклассную щедрость своего драгоценного времени, просто чтобы выразить, как искренне они заботятся и готовы бороться за меня, вразумлять меня. И они даже не знают, что это за жизнь или эпизод, через который они прошли, и все же, да, в этом мире еще так много хорошего. Правда, я в это верю. И я так благодарен каждому из вас. Я также хочу поблагодарить тех, кто безжалостно эксплуатировал мои недостатки в своих корыстных целях. Помните, ребята, наша вселенная очень живая, и она умеет постоянно отдавать, как хорошее, так и плохое. Все зависит от того, что мы все сделали в прошлом, а с Богом на нашей стороне ничто не может пойти не так.



Так что спасибо всем. Всем рок-звездам, которые обратились ко мне и сказали что-то в мою защиту, спасибо от всей души. А теперь давайте попробуем договориться о том, чтобы каждый день делать добро. Я люблю вас всех, правда. Muito obrigado, Бразилия. Muchas gracias, Чили, особенно вся Америка, Канада, Скандинавия, Великобритания, Южная Америка, и особенно мои товарищи, которые поддерживали меня. Огромное вам спасибо. С любовью ко всем вам».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от arnel c. pineda (@arnelpineda2007)





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