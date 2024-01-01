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*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 19
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 19
*DAVID ELLEFSON: «Выйду ли я на одну сцену с Dave'ом вновь?» 18
*KERRY KING о работе с SUM 41 и BEASTIE BOYS 15
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Journey

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21 июл 2024 : 		 NEAL SCHON: «Будущее для JOURNEY радужное!»

5 июл 2024 : 		 Гитарист JOURNEY: «Деньги деньгами, а музыка — вечна!»

24 июн 2024 : 		 Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!»

6 май 2024 : 		 GABBI GUNN исполняет JOURNEY

18 апр 2024 : 		 JOURNEY довольны вокалистом

1 апр 2024 : 		 Бывший вокалист JOURNEY о «лучшей песне всех времён»

19 мар 2024 : 		 Песню JOURNEY назвали "лучшей песней всех времен и народов"

21 фев 2024 : 		 Видео полного выступления JOURNEY

29 янв 2024 : 		 JOURNEY выступили на игре NFC

29 дек 2023 : 		 MILEY CYRUS исполняет материал JOURNEY

13 дек 2023 : 		 Новая книга о JOURNEY

1 окт 2023 : 		 JEFF SCOTT SOTO хотел бы вновь поработать с NEAL SCHON'ом

7 июл 2023 : 		 Умер один из основателей JOURNEY

10 июн 2023 : 		 LZZY HALE и DAUGHTRY исполнили JOURNEY: Видео

4 апр 2023 : 		 LZZY HALE и DAUGHTRY исполнили JOURNEY

1 мар 2023 : 		 GREGG ROLIE — о выступлении с JOURNEY

23 фев 2023 : 		 GREGG ROLIE присоединился на сцене к JOURNEY

16 фев 2023 : 		 Бывший вокалист JOURNEY — о разборках в группе

7 фев 2023 : 		 Видео с выступления JOURNEY

30 янв 2023 : 		 Видео с выступления JOURNEY

25 янв 2023 : 		 JONATHAN CAIN вновь подал в суд на NEAL'a SCHON'a

18 янв 2023 : 		 GREGG ROLIE не поедет с JOURNEY

18 янв 2023 : 		 По словам жены Schon'a, два члена JOURNEY против Gregg'a

12 янв 2023 : 		 JONATHAN CAIN поедет в тур с JOURNEY

6 янв 2023 : 		 NEAL SCHON: «Никто не будет диктовать мне, что и как делать в JOURNEY

6 янв 2023 : 		 GREGG ROLIE примет участие в концертах JOURNEY
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|||| 21 июл 2024

NEAL SCHON: «Будущее для JOURNEY радужное!»



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NEAL SCHON в недавнем интервью обсудил творческий путь JOURNEY:

«Я очень горжусь работой, которую мы все проделали, и тем, чего мы достигли. Совсем недавно мы получили бриллиантовую награду за [10 миллионов проданных копий] «Escape» — такое не часто случается с отдельными альбомами. Это случается с более масштабными группами в рамках «Greatest Hits», как и с нами много лет назад, но для нас это отличный знак того, куда мы движемся. И будущее очень радужно».




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