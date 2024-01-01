21 июл 2024



NEAL SCHON: «Будущее для JOURNEY радужное!»



NEAL SCHON в недавнем интервью обсудил творческий путь JOURNEY:



«Я очень горжусь работой, которую мы все проделали, и тем, чего мы достигли. Совсем недавно мы получили бриллиантовую награду за [10 миллионов проданных копий] «Escape» — такое не часто случается с отдельными альбомами. Это случается с более масштабными группами в рамках «Greatest Hits», как и с нами много лет назад, но для нас это отличный знак того, куда мы движемся. И будущее очень радужно».







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