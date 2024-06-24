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Journey

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Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!»



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В недавнем интервью Metro у клавишника JOURNEY Jonathan'a Cain'a, который выступил с речью на президентской инаугурации Дональда Трампа в 2017 году, спросили, считает ли он того невиновным по недавним обвинениям:

«Скажем так: возможно, были какие-то проступки. Преступления, как они это называют. Но да, в целом он невиновен.

Я считаю, что это было несправедливо. Это был печальный день для Соединенных Штатов, но я думаю, что он боец. У него есть шанс. Они не смогут остановить его юридически. Он может баллотироваться в президенты из тюрьмы.

Это сделает его легендой!»




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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24 июн 2024
Damien
Думаю (и надеюсь), что в тюрьму его всё-таки не посадят, а в худшем случае дадут условный срок под домашним арестом. Равно как и надеюсь (если не сказать "уповаю") на то, что даже при таком раскладе он станет президентом и скоренько очистит Белый дом и прочие высшие госструктуры от оголтелых приспешников бессмысленного маразматика Бидона.
24 июн 2024
Corpsegrinder04
Damien, белый дом то может и очистит, да нам от этого не тепло не холодно будет.
24 июн 2024
Damien
Corpsegrinder04, у меня есть знакомые в США, люто ненавидящие Бидона и Ко. - у них на душе точно потеплеет (да и я хоть какое-то моральное удовлетворение получу).
24 июн 2024
Corpsegrinder04
Damien, ну если так, то безусловно.
24 июн 2024
Damien
Corpsegrinder04, а вот мне интересно: тебе что, действительно абсолютно всё равно, кто именно там победит в ноябре? Неужели не хочется хотя бы малейшего потепления во взаимоотношениях двух крупнейших мировых держав, располагающих к тому же такими ядерными арсеналами, которые способны многократно уничтожить всё живое на планете? Мне кажется, Трамп лучше Байдена хотя бы в том смысле, что у него, в отличие от ходячего овоща, еще хотя бы на месте мозги - и разговаривать/договариваться, как следствие, можно будет именно с ним, а не с оголтелыми безрассудными "ястребами" типа Камалы Харрис.

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