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Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!»



В недавнем интервью Metro у клавишника JOURNEY Jonathan'a Cain'a, который выступил с речью на президентской инаугурации Дональда Трампа в 2017 году, спросили, считает ли он того невиновным по недавним обвинениям:



«Скажем так: возможно, были какие-то проступки. Преступления, как они это называют. Но да, в целом он невиновен.



Я считаю, что это было несправедливо. Это был печальный день для Соединенных Штатов, но я думаю, что он боец. У него есть шанс. Они не смогут остановить его юридически. Он может баллотироваться в президенты из тюрьмы.



Это сделает его легендой!»







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