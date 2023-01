сегодня



Косметика от EVANESCENCE



EVANESCENCE совместно с HipDot решили отметить релиз дебютного альбома "Fallen" подборкой косметики, соответствующей каждому треку:



* Hello (Black - Matte)

* Going Under (Bright White - Shimmer)

* Haunted (Bright Blue/Silver - Foil)

* Bring Me to Life (Muted Blue/Grey - Matte)

* Everybody’s Fool (Dark Blue Jean - Matte)

* My Immortal (Royal Blue - Foil)

* Taking Over (Greyish Periwinkle - Foil)

* Imaginary (Deep Royal Blue - Glitter)







