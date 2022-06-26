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Бывшая гитаристка EVANESCENCE: «Я всё ещё в шоке»



Jen Majura в интервью "Coffee With Ola" рассказала об уходе из EVANESCENCE:



«Если говорить честно, прошло уже три недели с тех пор, как я получила эту новость, а я всё ещё нахожусь в этом размытом, беспамятном состоянии. Я всё ещё в шоке, ведь это в некотором роде потому, что всё похоже на брак, когда после шести лет ты вдруг разводишься.



Вы меня знаете, я всегда стараюсь найти положительные моменты в ситуации, поэтому каждый день, шаг за шагом — у меня пока не всё получается, — но каждый день я нахожу крошечные детали, которые мне говорят: "На самом деле это хорошо"».



На вопрос о том, как она узнала, что её услуги больше не нужны в EVANESCENCE, Jen ответила:



«Честно говоря, я убиралась в квартире, и мне позвонили. Прежде всего я подумала: "Это что, неудачная шутка?" И я помню, что после того, как я получила новости, я повесила трубку, а у меня есть коридор между студией и гостиной, я просто лежала там на полу, уставившись в потолок, гадая, что это было, и буквально смотрела на свой чемодан, который я уже начала собирать, потому что мне оставалось две недели до тура, который был расписан до конца года».



Majura добавила, что ей уже поступали предложения присоединиться к другим группам, но она не хочет ввязываться в другую историю так быстро после ухода из EVANESCENCE:



«Я бы рассмотрела некоторые из этих предложений, но не сейчас. Потому что я чувствую, что это будет не очень хороший ход, если я буду изображать из себя нормального человека, когда я всё ещёе нахожусь в стадии восстановления. Я не готова сейчас прыгнуть в следующий брак.



Если быть по-настоящему честной, прямо сейчас я, прежде всего, хочу снова сосредоточиться на себе и своей музыке. Потому что я понимаю, что когда ты... Это трудно сказать... Я чувствую, что потеряла немного своей музыки внутри себя за эти последние годы, потому что... Сейчас я хочу воссоединиться с собой и снова чувствовать, слышать и исполнять свою музыку. И кто знает? Пока что план таков — вы первый узнали об этом — я собираюсь записать свой третий сольный альбом».



На вопрос о том, «нормально ли она относится» к тому, что её пребывание в EVANESCENCE подошло к концу, Jen ответила:



«Мне больно. Мне больно, и я всё ещё нахожусь в полном замешательстве от того, что произошло. У меня всё налаживается. Как я уже сказала, было бы неправильно с моей стороны, если бы я изображала из себя такую Джен: "Я в полном порядке". Это тяжело. И, как я уже сказала, я всё ещё не в порядке. Но я каждый день продвигаюсь вперёд благодаря крошечным мелочам, которые делают жизнь прекрасной!»







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