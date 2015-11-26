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Вокалистка EVANESCENCE — о своей эволюции



Вокалистка EVANESCENCE Amy Lee в недавнем интервью рассказала о том, как эволюционировала в плане авторства песен за 20 с лишним лет карьеры:



«Я всегда стараюсь бросать себе вызов, чтобы быть более честной и грубой, быть более открытой и уязвимой в словах, которые я пишу. Чем больше я открываюсь и позволяю этому происходить, тем лучше мои ощущения. Это то, к чему я стремилась с самого начала. И сейчас подобное происходит куда сильнее, чем когда-либо до этого.



Перспективы блестящие. Я прошла через многое как личность; эта группа прошла через многое как группа за все годы существования. Быть здесь сейчас и осознать, что значит быть здесь сейчас... У меня было много потерь в жизни. У меня появился сын, я теперь мама. Многое произошло с тех пор, как мы выпустили последний альбом, так что мне есть что сказать. И в мире тоже многое происходит.



Я ощущаю иную силу и уверенность. После того как мы только добирались до этого состояния, появился небольшой новый элемент, который просто не имеет значения. Когда добираешься до определённого состояния после того, как долго топтался на одном месте, когда просто уже "достаточно", а жизнь слишком коротка. Так что перспектива для этого вполне неплоха. Также хорошо и то, что ты можешь осознавать, что ценить, знать, за что стоит бороться в своей жизни, — быть в состоянии видеть, как это может быть тяжело и как это может быть замечательно. Жить в настоящем очень и очень важно».













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