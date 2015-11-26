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Evanescence

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17 ноя 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о своей эволюции

5 окт 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Музыка исцеляет моё сердце»

1 окт 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки EVANESCENCE и WAGAKKIBAND

25 сен 2020 : 		 EVANESCENCE проведут виртуальный концерт в октябре

11 сен 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о длительной паузе между альбомами

6 сен 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Было бы нечестно перед самой собой молчать»

29 авг 2020 : 		 Новое видео EVANESCENCE

27 авг 2020 : 		 На новом альбоме EVANESCENCE будет много гитар

20 авг 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о своём решении заговорить о политике

14 авг 2020 : 		 LZZY HALE, TAYLOR MOMSEN, SHARON DEN ADEL в новом треке EVANESCENCE

4 июл 2020 : 		 Новое видео EVANESCENCE

1 июл 2020 : 		 Новая песня EVANESCENCE

27 июн 2020 : 		 EVANESCENCE выпустят новый сингл

23 июн 2020 : 		 Тур EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION перенесён на сентябрь 2021 года

12 июн 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE исполняет кавер-версию хита BANANARAMA

5 июн 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE критикует Трампа

28 май 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о том, как сохранить душевное спокойствие

19 май 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE и LINDSEY STIRLING записали трек вместе

17 май 2020 : 		 Новый альбом EVANESCENCE выйдет в этом году

24 апр 2020 : 		 Новое видео EVANESCENCE

19 апр 2020 : 		 Название нового альбома EVANESCENCE

12 апр 2020 : 		 Гитаристка EVANESCENCE — о фэнах, снимающих концерты целиком на телефон

26 мар 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE исполняет Уитни Хьюстон

17 мар 2020 : 		 EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION отменили европейский тур

13 фев 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я никогда не склонюсь перед диктатором»

10 янв 2020 : 		 Кавер-версия FLEETWOOD MAC от EVANESCENCE
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Вокалистка EVANESCENCE — о своей эволюции



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Вокалистка EVANESCENCE Amy Lee в недавнем интервью рассказала о том, как эволюционировала в плане авторства песен за 20 с лишним лет карьеры:

«Я всегда стараюсь бросать себе вызов, чтобы быть более честной и грубой, быть более открытой и уязвимой в словах, которые я пишу. Чем больше я открываюсь и позволяю этому происходить, тем лучше мои ощущения. Это то, к чему я стремилась с самого начала. И сейчас подобное происходит куда сильнее, чем когда-либо до этого.

Перспективы блестящие. Я прошла через многое как личность; эта группа прошла через многое как группа за все годы существования. Быть здесь сейчас и осознать, что значит быть здесь сейчас... У меня было много потерь в жизни. У меня появился сын, я теперь мама. Многое произошло с тех пор, как мы выпустили последний альбом, так что мне есть что сказать. И в мире тоже многое происходит.

Я ощущаю иную силу и уверенность. После того как мы только добирались до этого состояния, появился небольшой новый элемент, который просто не имеет значения. Когда добираешься до определённого состояния после того, как долго топтался на одном месте, когда просто уже "достаточно", а жизнь слишком коротка. Так что перспектива для этого вполне неплоха. Также хорошо и то, что ты можешь осознавать, что ценить, знать, за что стоит бороться в своей жизни, — быть в состоянии видеть, как это может быть тяжело и как это может быть замечательно. Жить в настоящем очень и очень важно».

EVANESCENCE





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