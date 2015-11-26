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Evanescence

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13 май 2021 : 		 EVANESCENCE в "The Kelly Clarkson Show"

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31 дек 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я начинала этот путь не ради славы»

27 дек 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Мы должны действовать как полноценная семья»

4 дек 2020 : 		 Новая песня EVANESCENCE

25 ноя 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Смотреть правде в глаза — единственный путь к исцелению»

18 ноя 2020 : 		 EVANESCENCE дадут онлайн-концерт

17 ноя 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о своей эволюции

5 окт 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Музыка исцеляет моё сердце»

1 окт 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки EVANESCENCE и WAGAKKIBAND

25 сен 2020 : 		 EVANESCENCE проведут виртуальный концерт в октябре

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29 авг 2020 : 		 Новое видео EVANESCENCE

27 авг 2020 : 		 На новом альбоме EVANESCENCE будет много гитар

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4 июл 2020 : 		 Новое видео EVANESCENCE
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|||| сегодня

EVANESCENCE в "The Kelly Clarkson Show"



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EVANESCENCE приняли участие в программе "The Kelly Clarkson Show" и исполнили там "Better Without You".

EVANESCENCE Performs 'Better Without You' On 'The Kelly Clarkson Show' (Video)





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

sibterminator


13 май 2021, 20:19		На неделю без пуддинга!

nabastak_


13 май 2021, 20:41		Там по-моему, даже китаеза отъетая стала )
Келли Кларксон тоже не отстает, хехе (давно ее не видел).

dark_medieval_times


13 май 2021, 20:43		фига у неё уже два подбородка, прогресс :DD

Soror


13 май 2021, 21:09		Почему-то китаёзы на общем плане группы нет, сняли отдельно в какой-то студии.

Hellg


13 май 2021, 22:18		Soror, когда её показывают, то внизу подпись Troisdorf. Germany. Она откуда-то из студии транслируется.


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