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Evanescence

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27 авг 2020 : 		 На новом альбоме EVANESCENCE будет много гитар

20 авг 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о своём решении заговорить о политике

14 авг 2020 : 		 LZZY HALE, TAYLOR MOMSEN, SHARON DEN ADEL в новом треке EVANESCENCE

4 июл 2020 : 		 Новое видео EVANESCENCE

1 июл 2020 : 		 Новая песня EVANESCENCE

27 июн 2020 : 		 EVANESCENCE выпустят новый сингл

23 июн 2020 : 		 Тур EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION перенесён на сентябрь 2021 года

12 июн 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE исполняет кавер-версию хита BANANARAMA

5 июн 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE критикует Трампа

28 май 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о том, как сохранить душевное спокойствие

19 май 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE и LINDSEY STIRLING записали трек вместе

17 май 2020 : 		 Новый альбом EVANESCENCE выйдет в этом году

24 апр 2020 : 		 Новое видео EVANESCENCE

19 апр 2020 : 		 Название нового альбома EVANESCENCE

12 апр 2020 : 		 Гитаристка EVANESCENCE — о фэнах, снимающих концерты целиком на телефон

26 мар 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE исполняет Уитни Хьюстон

17 мар 2020 : 		 EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION отменили европейский тур

13 фев 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я никогда не склонюсь перед диктатором»

10 янв 2020 : 		 Кавер-версия FLEETWOOD MAC от EVANESCENCE

15 дек 2019 : 		 EVANESCENCE начнут запись в 2020

3 дек 2019 : 		 Барабанщик EVANESCENCE о толпе в Мексике

22 ноя 2019 : 		 Кавер-версия FLEETWOOD MAC от EVANESCENCE

18 сен 2019 : 		 EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION едут в совместный тур в Европе

22 май 2019 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Мы готовы к работе над альбомом»

15 май 2019 : 		 EVANESCENCE: «Концерты этого года станут поводом для нового альбома»

10 окт 2018 : 		 Новое видео из концертного релиза EVANESCENCE
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На новом альбоме EVANESCENCE будет много гитар



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Вокалистка EVANESCENCE Amy Lee в рамках недавней беседы в программе "Debatable" рассказала о том, как идёт процесс работы над новым материалом:

«Мы всё ещё сочиняем, но при этом и что-то записываем. У нас есть четыре песни, а потом мы разбежались. В этом есть как хорошее, так и плохое — мы работаем на удалёнке. Но потом собрали мы всех американцев в одном месте, сдали тесты на COVID, и ребят доставили с обоих берегов, мы оказались в домашней студии у Nick'a Raskulinecz'a, так что карантинили вместе чуть больше месяца.

Скажу так: тот факт, что мы не имели возможности собраться вместе тогда, когда нам этого хотелось, и мы были в большей изоляции, а затем нашли безопасный способ всё-таки собраться, — всё это дало куда больше значимости процессу и добавило страсти в работе. Так что у нас была возможность вместе закончить сочинение и записать то, что готово. Сейчас ребята разъехались по домам, а мы с Jen работаем на удалёнке. Но я всё ещё тут, заканчиваю тексты, работаю над клавишами, работаю над вокалом. Так что процесс идёт».

По словам Amy, пока не ясно, когда "The Bitter Truth" может быть выпущен:

«У нас нет конкретной даты, но я смотрю на это так, как будто всё происходит прямо сейчас. Мысль в том, чтобы выпускать что-то одиночное, что-то такое, что бы выходило время от времени, и не терять связи с фэнами, чтобы всё время быть на виду и оставаться свежим, жить моментом. Так что в моём представление оно выпущено — это часть его. Мы живём в мире, когда не нужно выпускать сразу шмат музыки. Люди сейчас так уже не потребляют музыку — я точно нет. Но я всё ещё хочу сделать полноценный альбом — это часть того, кто мы есть, и я считаю, что это важно для наших фанатов — то, что мы делаем, и мы какую-то часть выпустим уже совсем скоро. Но даты нет, потому что я никогда не ставлю конкретных сроков, когда занята сочинением, потому что я не хочу, чтобы вдруг в последнюю минуту оказаться в ситуации, когда скажешь: "Так, а давайте-ка вот тут исправим кое-что". Я не хочу такого. Это может быть правильно и порой занимает минуту».

По словам Amy, материал на альбоме отличается от пластинки "Synthesis":

«Это определённо не оркестр. Мы не записали ни единой ноты струнных — пока. Тут много гитар. Мы позволили маятнику качнуться назад. Мы пошли таким путём, и это просто прекрасно, и, Боже, это настолько особенный опыт — тот, что был получен с "Synthesis", но сейчас мы были полны решимости собраться и окунуться в нашу роковую часть. Так что я, если честно, куда больше склоняюсь к идее синтезаторов, программирования и звукового дизайна, чем к живому оркестру. Это не означает, что мы вдруг не решим, что вот "здесь нам нужно немного струнных", но на текущий момент такого желания не возникало».

AMY LEE Says New EVANESCENCE Music Has








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КомментарииСкрыть/показать 4 )

alec.koff


27 авг 2020, 15:25		а играть на них будут?

Flaming


27 авг 2020, 15:27		Лучше бы там была новая певица.

Altair21


27 авг 2020, 19:07		Збс ждём. Говноеды конечно не обошли своим вниманием и дизами эту тему)

SS-ULTRA


27 авг 2020, 19:15		Мне казалось, что дата релиза уже известна. А тут вон оно что.


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