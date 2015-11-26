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На новом альбоме EVANESCENCE будет много гитар



Вокалистка EVANESCENCE Amy Lee в рамках недавней беседы в программе "Debatable" рассказала о том, как идёт процесс работы над новым материалом:



«Мы всё ещё сочиняем, но при этом и что-то записываем. У нас есть четыре песни, а потом мы разбежались. В этом есть как хорошее, так и плохое — мы работаем на удалёнке. Но потом собрали мы всех американцев в одном месте, сдали тесты на COVID, и ребят доставили с обоих берегов, мы оказались в домашней студии у Nick'a Raskulinecz'a, так что карантинили вместе чуть больше месяца.



Скажу так: тот факт, что мы не имели возможности собраться вместе тогда, когда нам этого хотелось, и мы были в большей изоляции, а затем нашли безопасный способ всё-таки собраться, — всё это дало куда больше значимости процессу и добавило страсти в работе. Так что у нас была возможность вместе закончить сочинение и записать то, что готово. Сейчас ребята разъехались по домам, а мы с Jen работаем на удалёнке. Но я всё ещё тут, заканчиваю тексты, работаю над клавишами, работаю над вокалом. Так что процесс идёт».



По словам Amy, пока не ясно, когда "The Bitter Truth" может быть выпущен:



«У нас нет конкретной даты, но я смотрю на это так, как будто всё происходит прямо сейчас. Мысль в том, чтобы выпускать что-то одиночное, что-то такое, что бы выходило время от времени, и не терять связи с фэнами, чтобы всё время быть на виду и оставаться свежим, жить моментом. Так что в моём представление оно выпущено — это часть его. Мы живём в мире, когда не нужно выпускать сразу шмат музыки. Люди сейчас так уже не потребляют музыку — я точно нет. Но я всё ещё хочу сделать полноценный альбом — это часть того, кто мы есть, и я считаю, что это важно для наших фанатов — то, что мы делаем, и мы какую-то часть выпустим уже совсем скоро. Но даты нет, потому что я никогда не ставлю конкретных сроков, когда занята сочинением, потому что я не хочу, чтобы вдруг в последнюю минуту оказаться в ситуации, когда скажешь: "Так, а давайте-ка вот тут исправим кое-что". Я не хочу такого. Это может быть правильно и порой занимает минуту».



По словам Amy, материал на альбоме отличается от пластинки "Synthesis":



«Это определённо не оркестр. Мы не записали ни единой ноты струнных — пока. Тут много гитар. Мы позволили маятнику качнуться назад. Мы пошли таким путём, и это просто прекрасно, и, Боже, это настолько особенный опыт — тот, что был получен с "Synthesis", но сейчас мы были полны решимости собраться и окунуться в нашу роковую часть. Так что я, если честно, куда больше склоняюсь к идее синтезаторов, программирования и звукового дизайна, чем к живому оркестру. Это не означает, что мы вдруг не решим, что вот "здесь нам нужно немного струнных", но на текущий момент такого желания не возникало».



















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