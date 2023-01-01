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*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 43
*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 39
*KROKUS собираются продолжить после прощального тура 19
*THE HALO EFFECT сводят новый альбом 17
*GEEZER BUTLER — о «козе»: «Это была моя фишка» 13
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Evanescence

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7 июл 2023 : 		 Основатель EVANESCENCE переосмысливает дебют

5 июн 2023 : 		 Вокалист PAPA ROACH присоединился на сцене к EVANESCENCE

29 май 2023 : 		 Основатель EVANESCENCE переосмысливает дебют

6 май 2023 : 		 Основатель EVANESCENCE переосмысливает дебют

10 апр 2023 : 		 EVANESCENCE получили бриллиантовую награду

27 мар 2023 : 		 Видео полного выступления EVANESCENCE

8 фев 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки EVANESCENCE в Ватикане

23 янв 2023 : 		 Косметика от EVANESCENCE

9 янв 2023 : 		 JEN MAJURA через полгода после ухода из EVANESCENCE

6 янв 2023 : 		 Вокалистка EVANESCENCE выступила в Ватикане

6 дек 2022 : 		 EVANESCENCE получили бриллиантовый статус

30 ноя 2022 : 		 Вокалистка EVANSCENCE о своей позиции

23 ноя 2022 : 		 8-летний CALEB HAYES выступил с EVANESCENCE

19 ноя 2022 : 		 У вокалистки EVANESCENCE есть идея, как отметить юбилей "Fallen"

15 сен 2022 : 		 SONNY SANDOVAL присоединился на сцене к EVANESCENCE

24 авг 2022 : 		 Хит EVANESCENCE вернулся в чарты

19 авг 2022 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о расставании с гитаристкой: «Иногда нужно просто прислушаться к голосу Вселенной»

13 июл 2022 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новом видео LINDSEY STIRLING

26 июн 2022 : 		 Бывшая гитаристка EVANESCENCE: «Я всё ещё в шоке»

23 июн 2022 : 		 AMY LEE и DAVE STEWART исполняют "Love Hurts"

12 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления EVANESCENCE

6 июн 2022 : 		 EVANESCENCE дебютировали в новом составе

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24 май 2022 : 		 JEN MAJURA — об уходе из EVANESCENCE: «Это не моё решение»

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17 фев 2022 : 		 Новый даты выступлений EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION
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Основатель EVANESCENCE переосмысливает дебют



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По случаю 20-летия с момента выпуска дебютного альбома, гитарист EVANESCENCE Ben Moody решил переосмыслить песни из этого релиза и поделиться тем, что у него получилось, на своем канале. "Hello" уже доступна для прослушивания.




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