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Основатель EVANESCENCE переосмысливает дебют



По случаю 20-летия с момента выпуска дебютного альбома, гитарист EVANESCENCE Ben Moody решил переосмыслить песни из этого релиза и поделиться тем, что у него получилось, на своем канале. "Hello" уже доступна для прослушивания.







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