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Evanescence

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14 май 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о создании "Bring Me To Life"

13 май 2021 : 		 EVANESCENCE в "The Kelly Clarkson Show"

19 апр 2021 : 		 Новое видео EVANESCENCE

14 апр 2021 : 		 Тур EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION перенесен на 2022 год

7 апр 2021 : 		 EVANESCENCE стали первыми в iTunes

31 мар 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Из нас хотели сделать LINKIN PARK с женским вокалом»

25 мар 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Билли Айлиш вдохновляла на создание материала»

16 мар 2021 : 		 EVANESCENCE выпускают серию графических новелл

6 мар 2021 : 		 Новая песня EVANESCENCE

23 фев 2021 : 		 EVANESCENCE в "Jimmy Kimmel Live!"

23 янв 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE делится сокровенным

31 дек 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я начинала этот путь не ради славы»

27 дек 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Мы должны действовать как полноценная семья»

4 дек 2020 : 		 Новая песня EVANESCENCE

25 ноя 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Смотреть правде в глаза — единственный путь к исцелению»

18 ноя 2020 : 		 EVANESCENCE дадут онлайн-концерт

17 ноя 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о своей эволюции

5 окт 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Музыка исцеляет моё сердце»

1 окт 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки EVANESCENCE и WAGAKKIBAND

25 сен 2020 : 		 EVANESCENCE проведут виртуальный концерт в октябре

11 сен 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о длительной паузе между альбомами

6 сен 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Было бы нечестно перед самой собой молчать»

29 авг 2020 : 		 Новое видео EVANESCENCE

27 авг 2020 : 		 На новом альбоме EVANESCENCE будет много гитар

20 авг 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о своём решении заговорить о политике

14 авг 2020 : 		 LZZY HALE, TAYLOR MOMSEN, SHARON DEN ADEL в новом треке EVANESCENCE
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Вокалистка EVANESCENCE — о создании "Bring Me To Life"



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В рамках недавнего интервью с Sonic Seducer вокалистка EVANESCENCE Amy Lee рассказала о том, что вдохновило её на создание "Bring Me To Life":

«Я помню, о чём я написала песню "Bring Me To Life", потому что я написала её о своём нынешнем муже, — ещё до того, как мы поженились. Был такой момент — я была в тяжёлом положении и в неудачных отношениях. А мой нынешний муж Джош в то время был просто другом и человеком, которого я едва знала; это была, возможно, третья или четвёртая наша встреча. Мы зашли в ресторан, чтобы посидеть, пока наши друзья парковали машину. Мы сели друг напротив друга, он посмотрел на меня и просто спросил: "Ну что, ты счастлива?" Это застало меня врасплох, и я почувствовала, что этот вопрос пронзил моё сердце, потому что я думала, что очень хорошо притворялась, а тут кто-то просто видел меня насквозь. И тогда из этого вопроса родился весь первый куплет: "Ты можешь смотреть в мои глаза как в открытые двери". Это и правда заставило меня почувствовать и осознать чувство тоски, которое я испытывала, и мои попытки оказаться в лучшем положении. И по сути всё это отправило меня в путешествие. И удивительно, что именно эта песня стала первой песней, которая выстрелила и помогла всем узнать о нас, а ведь она была о чём-то — я даже не знаю — о чём-то настолько личном, что я только осознала в своей жизни».

EVANESCENCE





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