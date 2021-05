сегодня



Вокалистка EVANESCENCE — о создании "Bring Me To Life"



В рамках недавнего интервью с Sonic Seducer вокалистка EVANESCENCE Amy Lee рассказала о том, что вдохновило её на создание "Bring Me To Life":



«Я помню, о чём я написала песню "Bring Me To Life", потому что я написала её о своём нынешнем муже, — ещё до того, как мы поженились. Был такой момент — я была в тяжёлом положении и в неудачных отношениях. А мой нынешний муж Джош в то время был просто другом и человеком, которого я едва знала; это была, возможно, третья или четвёртая наша встреча. Мы зашли в ресторан, чтобы посидеть, пока наши друзья парковали машину. Мы сели друг напротив друга, он посмотрел на меня и просто спросил: "Ну что, ты счастлива?" Это застало меня врасплох, и я почувствовала, что этот вопрос пронзил моё сердце, потому что я думала, что очень хорошо притворялась, а тут кто-то просто видел меня насквозь. И тогда из этого вопроса родился весь первый куплет: "Ты можешь смотреть в мои глаза как в открытые двери". Это и правда заставило меня почувствовать и осознать чувство тоски, которое я испытывала, и мои попытки оказаться в лучшем положении. И по сути всё это отправило меня в путешествие. И удивительно, что именно эта песня стала первой песней, которая выстрелила и помогла всем узнать о нас, а ведь она была о чём-то — я даже не знаю — о чём-то настолько личном, что я только осознала в своей жизни».













+2 -0



просмотров: 437