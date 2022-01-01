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Вокалистка EVANESCENCE — о расставании с гитаристкой: «Иногда нужно просто прислушаться к голосу Вселенной»



Вокалистка EVANESCENCE Amy Lee прокомментировала недавнее расставание группы с гитаристкой Jen Majura, объяснив, что «иногда нужно прислушиваться к голосу Вселенной».



Об уходе Majura из EVANESCENCE было объявлено в конце мая, в заявлении группы говорилось, что что пришло время идти разными путями.



В новый состав EVANESCENCE вошли Emma Anzai из SICK PUPPIES на басу и давний басист EVANESCENCE Tim McCord на гитаре.



Amy рассказала о разрыве EVANESCENCE с Jen в новом интервью журналу Revolver. Насчёт нового состава группы она сказала:



«Я так рада, мы все очень довольны. Emma Anzai из группы SICK PUPPIES, и мы с ней старые друзья. Мы гастролировали вместе в 2007 году, и она просто отличный музыкант. Мы все её поклонники, и она очень хорошо подходит нам на личном уровне.



Мы провели небольшой европейский тур в июне, а затем дали несколько концертов здесь и провели первую фотосессию с новым составом всего две недели назад. Некоторым вещам просто суждено случаться. С возрастом я всё лучше понимаю, что не нужно пытаться всё контролировать. Иногда нужно просто прислушаться к голосу Вселенной и тому, что происходит, и сказать: "Мне пора начать жить в реальности, в том, что происходит сейчас, и сделать из этого что-то замечательное, вместо того чтобы постоянно пытаться изменить всё так, как я считаю нужным».

Трудно объяснить, что я имею в виду, не говоря о конкретных вещах. И мы все любим Jen, мы прекрасно провели с ней время. Я не хочу говорить ничего негативного. Но иногда эта глава просто заканчивается, и иногда вы чувствуете это и понимаете, что как группа только так вы сможете выжить. Так вы поддерживаете свою команду, свою группу, чтобы всё получалось так, как надо. Это сложно, но в то же время нужно просто следовать зову сердца. В конце концов, когда вы следуете зову сердца и доверяете друг другу, вы можете двигаться вперёд, к лучшему.

Это в новинку для нас, потому что Tim играл на басу уже 16 лет, а теперь он взялся за гитару, и это просто потрясающе. Это его родной инструмент, он отлично играет на нём, он часто берёт на себя эту роль, когда мы находимся в комнате для сочинения. А Emma — просто невероятная... Это просто потрясающе и круто, и другие ребята тоже в восторге от неё. Мы все очень счастливы, у нас сейчас здоровый момент в новой главе. Это всегда очень бодрит, так что у нас много энергии, мы чувствуем вдохновение и воодушевление перед будущим».







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