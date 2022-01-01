Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео BEHEMOTH 49
*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 46
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 31
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 22
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 20
*MICHAEL SWEET одобряет выбор кандидатов в PANTERA 2023 13
*Поскрёбыш TOMMY LEE 12
*Лидер ANTHRAX обещает агрессивное звучание 12
*Лидер FEAR FACTORY: «Хочу всех возбудить!» 11
*Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео BEHEMOTH 49
*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 46
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 31
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 22
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 20
[= ||| все новости группы



*

Evanescence

*



19 авг 2022 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о расставании с гитаристкой: «Иногда нужно просто прислушаться к голосу Вселенной»

13 июл 2022 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новом видео LINDSEY STIRLING

26 июн 2022 : 		 Бывшая гитаристка EVANESCENCE: «Я всё ещё в шоке»

23 июн 2022 : 		 AMY LEE и DAVE STEWART исполняют "Love Hurts"

12 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления EVANESCENCE

6 июн 2022 : 		 EVANESCENCE дебютировали в новом составе

24 май 2022 : 		 EVANESCENCE представили новый состав

24 май 2022 : 		 JEN MAJURA — об уходе из EVANESCENCE: «Это не моё решение»

24 май 2022 : 		 EVANESCENCE расстались с гитаристкой

17 фев 2022 : 		 Новый даты выступлений EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION

13 фев 2022 : 		 Тур EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION вновь отложен

3 фев 2022 : 		 Клип EVANESCENCE набрал миллиард

20 янв 2022 : 		 Вокалистки EVANESCENCE и HALESTORM исполнили LINKIN PARK

21 дек 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE призывает на дозу

18 дек 2021 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от EVANESCENCE

14 дек 2021 : 		 EVANESCENCE прервали тур из-за COVID

7 ноя 2021 : 		 Вокалистки EVANESCENCE и HALESTORM исполнили LINKIN PARK

28 окт 2021 : 		 Вторая часть комиксов от EVANESCENCE

2 окт 2021 : 		 EVANESCENCE вместе с INCENDIUM и SWEET представили NFT

10 сен 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в порядке!

28 июл 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — об отношениях с вокалисткой HALESTORM

25 июл 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я люблю контрасты в музыке»

2 июл 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «На сцене я другая»

15 июн 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о ситуации на Knotfest в Мексике

14 май 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о создании "Bring Me To Life"

13 май 2021 : 		 EVANESCENCE в "The Kelly Clarkson Show"
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалистка EVANESCENCE — о расставании с гитаристкой: «Иногда нужно просто прислушаться к голосу Вселенной»



zoom
Вокалистка EVANESCENCE Amy Lee прокомментировала недавнее расставание группы с гитаристкой Jen Majura, объяснив, что «иногда нужно прислушиваться к голосу Вселенной».

Об уходе Majura из EVANESCENCE было объявлено в конце мая, в заявлении группы говорилось, что что пришло время идти разными путями.

В новый состав EVANESCENCE вошли Emma Anzai из SICK PUPPIES на басу и давний басист EVANESCENCE Tim McCord на гитаре.

Amy рассказала о разрыве EVANESCENCE с Jen в новом интервью журналу Revolver. Насчёт нового состава группы она сказала:

«Я так рада, мы все очень довольны. Emma Anzai из группы SICK PUPPIES, и мы с ней старые друзья. Мы гастролировали вместе в 2007 году, и она просто отличный музыкант. Мы все её поклонники, и она очень хорошо подходит нам на личном уровне.

Мы провели небольшой европейский тур в июне, а затем дали несколько концертов здесь и провели первую фотосессию с новым составом всего две недели назад. Некоторым вещам просто суждено случаться. С возрастом я всё лучше понимаю, что не нужно пытаться всё контролировать. Иногда нужно просто прислушаться к голосу Вселенной и тому, что происходит, и сказать: "Мне пора начать жить в реальности, в том, что происходит сейчас, и сделать из этого что-то замечательное, вместо того чтобы постоянно пытаться изменить всё так, как я считаю нужным».
Трудно объяснить, что я имею в виду, не говоря о конкретных вещах. И мы все любим Jen, мы прекрасно провели с ней время. Я не хочу говорить ничего негативного. Но иногда эта глава просто заканчивается, и иногда вы чувствуете это и понимаете, что как группа только так вы сможете выжить. Так вы поддерживаете свою команду, свою группу, чтобы всё получалось так, как надо. Это сложно, но в то же время нужно просто следовать зову сердца. В конце концов, когда вы следуете зову сердца и доверяете друг другу, вы можете двигаться вперёд, к лучшему.
Это в новинку для нас, потому что Tim играл на басу уже 16 лет, а теперь он взялся за гитару, и это просто потрясающе. Это его родной инструмент, он отлично играет на нём, он часто берёт на себя эту роль, когда мы находимся в комнате для сочинения. А Emma — просто невероятная... Это просто потрясающе и круто, и другие ребята тоже в восторге от неё. Мы все очень счастливы, у нас сейчас здоровый момент в новой главе. Это всегда очень бодрит, так что у нас много энергии, мы чувствуем вдохновение и воодушевление перед будущим».




Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 488

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом