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EVANESCENCE проведут виртуальный концерт в октябре



В октябре EVANESCENCE проведут виртуальный концерт, который будет транслироваться в онлайне для поклонников со всего мира. Вокалистка Amy Lee рассказала о грядущем выступлении в среду в программе канала MSNBC "Way Too Early":



«Весь этот год был посвящён поиску новых путей, как делать то, чем мы обычно занимаемся. Это непростая задача, но нам очень понравилось находить способы сохранять контакты с людьми, даже оставаясь дома и используя новые подходы к общению. Итак, сейчас мы собираемся устроить некое виртуальное выступление из дома со всей группой из разных мест, так как участники разбросаны по всей стране, а один из музыкантов живёт в Германии. В общем было бы здорово иметь возможность делать что-то для людей и радовать их, как я надеюсь, своей музыкой».













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