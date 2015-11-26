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Evanescence

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22 ноя 2019 : 		 Кавер-версия FLEETWOOD MAC от EVANESCENCE
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EVANESCENCE проведут виртуальный концерт в октябре



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В октябре EVANESCENCE проведут виртуальный концерт, который будет транслироваться в онлайне для поклонников со всего мира. Вокалистка Amy Lee рассказала о грядущем выступлении в среду в программе канала MSNBC "Way Too Early":

«Весь этот год был посвящён поиску новых путей, как делать то, чем мы обычно занимаемся. Это непростая задача, но нам очень понравилось находить способы сохранять контакты с людьми, даже оставаясь дома и используя новые подходы к общению. Итак, сейчас мы собираемся устроить некое виртуальное выступление из дома со всей группой из разных мест, так как участники разбросаны по всей стране, а один из музыкантов живёт в Германии. В общем было бы здорово иметь возможность делать что-то для людей и радовать их, как я надеюсь, своей музыкой».

EVANESCENCE To Hold Virtual Concert In October





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Sw0Rn


25 сен 2020, 15:54		А Ария уже в июне провела! Че то поздно Ли додумалась


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