сегодня



EVANESCENCE расстались с гитаристкой



EVANESCENCE сообщили о расставании с Jen Majura.



«Это была особая глава в группе с нашей дорогой подругой Jen Majura, но мы решили, что пришло время идти разными путями. Мы всегда будем любить её и поддерживать, и нам не терпится увидеть, что она будет делать дальше! Мы так благодарны за хорошие времена и прекрасную музыку, которую мы вместе творили по всему миру.



Мы усердно репетируем для нашего предстоящего тура, и в ближайшие дни мы сообщим несколько интересных новостей о новом составе, так что следите за новостями».









It has been a very special chapter in the band with our dear friend Jen Majura, but we have decided it’s time to go our separate ways. We will always love her and support her, and can’t wait to see what she does next! We are so grateful for the good times and great music we… pic.twitter.com/k6kEI19HaY made all around the world together.

We are hard at work rehearsing for our upcoming tour and will have some exciting news about the new lineup coming in the next few days, so stay tuned.













+3 -1



( 2 ) просмотров: 767