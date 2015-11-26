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Вокалистка EVANESCENCE — о ситуации на Knotfest в Мексике



Вокалистка EVANESCENCE Amy Lee в недавнем интервью коснулась темы отмены выступления в рамках Knotfest Meets Forcefest, Мехико, в ноябре 2019 года, когда из-за ненадёжности ограждений её группа и SLIPKNOT не смогли выйти на сцену, и начались беспорядки:



«Мы были так опустошены — ещё до того, как что-то загорелось. Это было настолько душераздирающе, ведь мы проделали такой долгий путь. Мы любим Мексику; это как особый праздник [поехать туда]. Здесь [в США] у нас был День благодарения; это большой праздник в Америке. Так что мы все провели его дома со своими семьями, а на следующее утро все сели в самолеты и отправились в Мексику, очень воодушевлённые предстоящим шоу. И требуется много работы, чтобы его подготовить. Мы репетировали около недели. Мы всё спланировали. Мы собирались впервые сыграть [наш кавер на песню FLEETWOOD MAC] "The Chain", но увы... И вот мы уже одеты и готовы к выступлению, а ситуация не складывается... Заграждения оказались небезопасными. Фанаты были на взводе, и чем больше люди двигались, тем больше расходились заграждения, они травмировали людей. Если бы мы вышли на сцену, то травм могло оказаться ещё больше.



Это вопрос безопасности. Вы всегда должны сделать правильный выбор, когда собираете тысячи людей в одном месте. В этом есть определённый аспект. Просто было очень тяжело сидеть там несколько часов, надеясь, что они смогут исправить ситуацию, ожидая продолжения, а потом узнать, что они не могут этого сделать и уехать, увидев при этом все наши вещи и всех этих людей... Мы проезжали мимо, когда все услышали объявление о том, что мы не выступим, они просто стояли там и прислушивались к сообщениям, хотя были прекрасно видны наши декорации и всё было готово к выступлению. Это было просто душераздирающе. А позже, конечно, начались беспорядки — намного, намного, намного позже в тот вечер, и всё сгорело. Это тоже было ужасно. Но мы никогда не злились на наших фанатов. Надеюсь, они все знают, как сильно мы их любим... Это была просто ужасная ситуация.



Это было наше последнее шоу [перед пандемией] — мы не отыграли его. И это стало началом такого странного времени для всех нас. Это было тем, чего мы никогда не испытывали до этого, но фактически оказалось весьма кстати, ведь по сути определило, каким будет весь 2020 год [смеётся]».







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