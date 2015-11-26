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Evanescence

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15 июн 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о ситуации на Knotfest в Мексике

14 май 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о создании "Bring Me To Life"

13 май 2021 : 		 EVANESCENCE в "The Kelly Clarkson Show"

19 апр 2021 : 		 Новое видео EVANESCENCE

14 апр 2021 : 		 Тур EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION перенесен на 2022 год

7 апр 2021 : 		 EVANESCENCE стали первыми в iTunes

31 мар 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Из нас хотели сделать LINKIN PARK с женским вокалом»

25 мар 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Билли Айлиш вдохновляла на создание материала»

16 мар 2021 : 		 EVANESCENCE выпускают серию графических новелл

6 мар 2021 : 		 Новая песня EVANESCENCE

23 фев 2021 : 		 EVANESCENCE в "Jimmy Kimmel Live!"

23 янв 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE делится сокровенным

31 дек 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я начинала этот путь не ради славы»

27 дек 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Мы должны действовать как полноценная семья»

4 дек 2020 : 		 Новая песня EVANESCENCE

25 ноя 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Смотреть правде в глаза — единственный путь к исцелению»

18 ноя 2020 : 		 EVANESCENCE дадут онлайн-концерт

17 ноя 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о своей эволюции

5 окт 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Музыка исцеляет моё сердце»

1 окт 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки EVANESCENCE и WAGAKKIBAND

25 сен 2020 : 		 EVANESCENCE проведут виртуальный концерт в октябре

11 сен 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о длительной паузе между альбомами

6 сен 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Было бы нечестно перед самой собой молчать»

29 авг 2020 : 		 Новое видео EVANESCENCE

27 авг 2020 : 		 На новом альбоме EVANESCENCE будет много гитар

20 авг 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о своём решении заговорить о политике
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Вокалистка EVANESCENCE — о ситуации на Knotfest в Мексике



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Вокалистка EVANESCENCE Amy Lee в недавнем интервью коснулась темы отмены выступления в рамках Knotfest Meets Forcefest, Мехико, в ноябре 2019 года, когда из-за ненадёжности ограждений её группа и SLIPKNOT не смогли выйти на сцену, и начались беспорядки:

«Мы были так опустошены — ещё до того, как что-то загорелось. Это было настолько душераздирающе, ведь мы проделали такой долгий путь. Мы любим Мексику; это как особый праздник [поехать туда]. Здесь [в США] у нас был День благодарения; это большой праздник в Америке. Так что мы все провели его дома со своими семьями, а на следующее утро все сели в самолеты и отправились в Мексику, очень воодушевлённые предстоящим шоу. И требуется много работы, чтобы его подготовить. Мы репетировали около недели. Мы всё спланировали. Мы собирались впервые сыграть [наш кавер на песню FLEETWOOD MAC] "The Chain", но увы... И вот мы уже одеты и готовы к выступлению, а ситуация не складывается... Заграждения оказались небезопасными. Фанаты были на взводе, и чем больше люди двигались, тем больше расходились заграждения, они травмировали людей. Если бы мы вышли на сцену, то травм могло оказаться ещё больше.

Это вопрос безопасности. Вы всегда должны сделать правильный выбор, когда собираете тысячи людей в одном месте. В этом есть определённый аспект. Просто было очень тяжело сидеть там несколько часов, надеясь, что они смогут исправить ситуацию, ожидая продолжения, а потом узнать, что они не могут этого сделать и уехать, увидев при этом все наши вещи и всех этих людей... Мы проезжали мимо, когда все услышали объявление о том, что мы не выступим, они просто стояли там и прислушивались к сообщениям, хотя были прекрасно видны наши декорации и всё было готово к выступлению. Это было просто душераздирающе. А позже, конечно, начались беспорядки — намного, намного, намного позже в тот вечер, и всё сгорело. Это тоже было ужасно. Но мы никогда не злились на наших фанатов. Надеюсь, они все знают, как сильно мы их любим... Это была просто ужасная ситуация.

Это было наше последнее шоу [перед пандемией] — мы не отыграли его. И это стало началом такого странного времени для всех нас. Это было тем, чего мы никогда не испытывали до этого, но фактически оказалось весьма кстати, ведь по сути определило, каким будет весь 2020 год [смеётся]».

EVANESCENCE








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