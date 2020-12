4 дек 2020



Новая песня EVANESCENCE



"Yeah Right", новая песня группы EVANESCENCE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Bitter Truth, выход которого запланирован на 26 марта на BMG. Альбом будет доступен в цифровом варианте, на CD, виниле и в виде эксклюзивного бокс-сета с бонус-CD, журналом, постером и кассетой с эксклюзивным аудио-контентом по созданию "The Bitter Truth".













