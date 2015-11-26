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Evanescence

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29 авг 2020 : 		 Новое видео EVANESCENCE

27 авг 2020 : 		 На новом альбоме EVANESCENCE будет много гитар

20 авг 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о своём решении заговорить о политике

14 авг 2020 : 		 LZZY HALE, TAYLOR MOMSEN, SHARON DEN ADEL в новом треке EVANESCENCE

4 июл 2020 : 		 Новое видео EVANESCENCE

1 июл 2020 : 		 Новая песня EVANESCENCE

27 июн 2020 : 		 EVANESCENCE выпустят новый сингл

23 июн 2020 : 		 Тур EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION перенесён на сентябрь 2021 года

12 июн 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE исполняет кавер-версию хита BANANARAMA

5 июн 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE критикует Трампа

28 май 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о том, как сохранить душевное спокойствие

19 май 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE и LINDSEY STIRLING записали трек вместе

17 май 2020 : 		 Новый альбом EVANESCENCE выйдет в этом году

24 апр 2020 : 		 Новое видео EVANESCENCE

19 апр 2020 : 		 Название нового альбома EVANESCENCE

12 апр 2020 : 		 Гитаристка EVANESCENCE — о фэнах, снимающих концерты целиком на телефон

26 мар 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE исполняет Уитни Хьюстон

17 мар 2020 : 		 EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION отменили европейский тур

13 фев 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я никогда не склонюсь перед диктатором»

10 янв 2020 : 		 Кавер-версия FLEETWOOD MAC от EVANESCENCE

15 дек 2019 : 		 EVANESCENCE начнут запись в 2020

3 дек 2019 : 		 Барабанщик EVANESCENCE о толпе в Мексике

22 ноя 2019 : 		 Кавер-версия FLEETWOOD MAC от EVANESCENCE

18 сен 2019 : 		 EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION едут в совместный тур в Европе

22 май 2019 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Мы готовы к работе над альбомом»

15 май 2019 : 		 EVANESCENCE: «Концерты этого года станут поводом для нового альбома»
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|||| сегодня

Новое видео EVANESCENCE



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"Use My Voice", новое видео группы EVANESCENCE, доступно для просмотра ниже. Режиссером видео был Eric Howell.

EVANESCENCE Unveils Music Video For Empowering New Single 'Use My Voice'








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

bloodv


29 авг 2020, 01:11		Сопельки. Мужик, такой себе...


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