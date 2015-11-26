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Evanescence

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13 фев 2022 : 		 Тур EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION вновь отложен

3 фев 2022 : 		 Клип EVANESCENCE набрал миллиард

20 янв 2022 : 		 Вокалистки EVANESCENCE и HALESTORM исполнили LINKIN PARK

21 дек 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE призывает на дозу

18 дек 2021 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от EVANESCENCE

14 дек 2021 : 		 EVANESCENCE прервали тур из-за COVID

7 ноя 2021 : 		 Вокалистки EVANESCENCE и HALESTORM исполнили LINKIN PARK

28 окт 2021 : 		 Вторая часть комиксов от EVANESCENCE

2 окт 2021 : 		 EVANESCENCE вместе с INCENDIUM и SWEET представили NFT

10 сен 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в порядке!

28 июл 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — об отношениях с вокалисткой HALESTORM

25 июл 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я люблю контрасты в музыке»

2 июл 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «На сцене я другая»

15 июн 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о ситуации на Knotfest в Мексике

14 май 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о создании "Bring Me To Life"

13 май 2021 : 		 EVANESCENCE в "The Kelly Clarkson Show"

19 апр 2021 : 		 Новое видео EVANESCENCE

14 апр 2021 : 		 Тур EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION перенесен на 2022 год

7 апр 2021 : 		 EVANESCENCE стали первыми в iTunes

31 мар 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Из нас хотели сделать LINKIN PARK с женским вокалом»

25 мар 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Билли Айлиш вдохновляла на создание материала»

16 мар 2021 : 		 EVANESCENCE выпускают серию графических новелл

6 мар 2021 : 		 Новая песня EVANESCENCE

23 фев 2021 : 		 EVANESCENCE в "Jimmy Kimmel Live!"

23 янв 2021 : 		 Вокалистка EVANESCENCE делится сокровенным

31 дек 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я начинала этот путь не ради славы»
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|||| 13 фев 2022

Тур EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION вновь отложен



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Изначально планировавшийся на 2020 год, совместный тур EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION был вновь перенесен.

«В то время как мир постепенно открывается, мы с большим оптимизмом ожидали, что тур состоится в марте и апреле. Однако — во многих странах в настоящее время все еще действуют ограничения, и мы вынуждены принять такое решение прямо сейчас по логистическим соображениям.

Мы знаем, что многие поклонники готовятся к концертам, некоторые из которых связаны с путешествиями, и, учитывая неопределенность в отношении того, когда именно некоторые страны снимут ограничения, у нас не остается другого выбора, кроме как перенести тур, надеемся, в последний раз. Мы ожидаем, что сможем объявить новые даты в ближайшие несколько дней, которые, как мы предполагаем, придутся на ноябрь и начало декабря этого года".

Все билеты, включая мит-энд-грит, а также VIP-варианты, останутся в силе.

Мы знаем, что вы понимаете, что многие вещи все еще находятся вне нашего контроля, но мы очень оптимистично настроены, что мы БУДЕМ выступать с этими концертами и просим вас потерпеть еще раз, пока мы объявим новые даты.

Следите за новостями. Мы скучаем и любим вас, и мы обязательно увидимся снова. Оставайтесь в безопасности!»

EVANESCENCE And WITHIN TEMPTATION



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