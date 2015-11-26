13 фев 2022



Тур EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION вновь отложен



Изначально планировавшийся на 2020 год, совместный тур EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION был вновь перенесен.



«В то время как мир постепенно открывается, мы с большим оптимизмом ожидали, что тур состоится в марте и апреле. Однако — во многих странах в настоящее время все еще действуют ограничения, и мы вынуждены принять такое решение прямо сейчас по логистическим соображениям.



Мы знаем, что многие поклонники готовятся к концертам, некоторые из которых связаны с путешествиями, и, учитывая неопределенность в отношении того, когда именно некоторые страны снимут ограничения, у нас не остается другого выбора, кроме как перенести тур, надеемся, в последний раз. Мы ожидаем, что сможем объявить новые даты в ближайшие несколько дней, которые, как мы предполагаем, придутся на ноябрь и начало декабря этого года".



Все билеты, включая мит-энд-грит, а также VIP-варианты, останутся в силе.



Мы знаем, что вы понимаете, что многие вещи все еще находятся вне нашего контроля, но мы очень оптимистично настроены, что мы БУДЕМ выступать с этими концертами и просим вас потерпеть еще раз, пока мы объявим новые даты.



Следите за новостями. Мы скучаем и любим вас, и мы обязательно увидимся снова. Оставайтесь в безопасности!»







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