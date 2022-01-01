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Вокалистка EVANSCENCE о своей позиции



Amy Lee в рамках недавней беседы коснулась того, что открытое обсуждение общественно-политических и социально-экономических вопросов в музыке и за ее пределами привело к тому, что некоторые люди называют ее "стервой":



«Не то чтобы меня это беспокоило гораздо меньше, просто я чувствую себя более уверенной в своих решениях. И, наверное, да, меня меньше волнует, когда я думаю, что люди этого не понимают или не могут понять. Я понимаю: "Я не собираюсь беспокоиться и менять то, во что я верю или кем я являюсь, потому что кто-то может меня не понять, назвать стервой или что-то еще". Я не из таких - я в этом уверена. И я считаю, что неважно, что ты делаешь...



Я не знаю... Особенно когда ты выступаешь на большой сцене... Мне было сложнее понять это, когда мне был 21 год и мы только начинали. Но ты не можешь ожидать, что каждый человек узнает тебя досконально. Они видят часть тебя, они видят твою музыку, они слышат твой голос и видят ту часть тебя, которая демонстрируется. Но для каждого из людей есть нечто большее. Так же, как я не знаю их. Поэтому не стоит злиться, когда люди не понимают.



Нужно просто быть сильной. Когда ты знаешь, что поступаешь правильно, и знаешь, что верен своему сердцу, просто не задумывайся об этом!»







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