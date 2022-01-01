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*Новое видео METALLICA 72
*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 22
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 17
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 14
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 13
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Evanescence

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13 фев 2022 : 		 Тур EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION вновь отложен

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Вокалистка EVANSCENCE о своей позиции



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Amy Lee в рамках недавней беседы коснулась того, что открытое обсуждение общественно-политических и социально-экономических вопросов в музыке и за ее пределами привело к тому, что некоторые люди называют ее "стервой":

«Не то чтобы меня это беспокоило гораздо меньше, просто я чувствую себя более уверенной в своих решениях. И, наверное, да, меня меньше волнует, когда я думаю, что люди этого не понимают или не могут понять. Я понимаю: "Я не собираюсь беспокоиться и менять то, во что я верю или кем я являюсь, потому что кто-то может меня не понять, назвать стервой или что-то еще". Я не из таких - я в этом уверена. И я считаю, что неважно, что ты делаешь...

Я не знаю... Особенно когда ты выступаешь на большой сцене... Мне было сложнее понять это, когда мне был 21 год и мы только начинали. Но ты не можешь ожидать, что каждый человек узнает тебя досконально. Они видят часть тебя, они видят твою музыку, они слышат твой голос и видят ту часть тебя, которая демонстрируется. Но для каждого из людей есть нечто большее. Так же, как я не знаю их. Поэтому не стоит злиться, когда люди не понимают.

Нужно просто быть сильной. Когда ты знаешь, что поступаешь правильно, и знаешь, что верен своему сердцу, просто не задумывайся об этом!»




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