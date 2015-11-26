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Evanescence

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1 июл 2020 : 		 Новая песня EVANESCENCE

27 июн 2020 : 		 EVANESCENCE выпустят новый сингл

23 июн 2020 : 		 Тур EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION перенесён на сентябрь 2021 года

12 июн 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE исполняет кавер-версию хита BANANARAMA

5 июн 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE критикует Трампа

28 май 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE — о том, как сохранить душевное спокойствие

19 май 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE и LINDSEY STIRLING записали трек вместе

17 май 2020 : 		 Новый альбом EVANESCENCE выйдет в этом году

24 апр 2020 : 		 Новое видео EVANESCENCE

19 апр 2020 : 		 Название нового альбома EVANESCENCE

12 апр 2020 : 		 Гитаристка EVANESCENCE — о фэнах, снимающих концерты целиком на телефон

26 мар 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE исполняет Уитни Хьюстон

17 мар 2020 : 		 EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION отменили европейский тур

13 фев 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я никогда не склонюсь перед диктатором»

10 янв 2020 : 		 Кавер-версия FLEETWOOD MAC от EVANESCENCE

15 дек 2019 : 		 EVANESCENCE начнут запись в 2020

3 дек 2019 : 		 Барабанщик EVANESCENCE о толпе в Мексике

22 ноя 2019 : 		 Кавер-версия FLEETWOOD MAC от EVANESCENCE

18 сен 2019 : 		 EVANESCENCE и WITHIN TEMPTATION едут в совместный тур в Европе

22 май 2019 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Мы готовы к работе над альбомом»

15 май 2019 : 		 EVANESCENCE: «Концерты этого года станут поводом для нового альбома»

10 окт 2018 : 		 Новое видео из концертного релиза EVANESCENCE

5 окт 2018 : 		 Новый видеоклип из концертного альбома EVANESCENCE

20 сен 2018 : 		 Видео из концертного релиза EVANESCENCE

11 сен 2018 : 		 Рассказ о североамериканском туре EVANESCENCE

14 авг 2018 : 		 EVANESCENCE и LINDSEY STIRLING исполнили кавер-версию OZZY OSBOURNE
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|||| 1 июл 2020

Новая песня EVANESCENCE



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"The Game Is Over", новая песня группы EVANESCENCE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Bitter Truth", выход которого запланирован на этот год.

EVANESCENCE Unleashes Monsters Within With Anti-Facade Rocker 'The Game Is Over'





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